17-Jähriger angegriffen und durch Stiche schwer verletzt

Brandenburg an der Havel. Ein junger Mann soll in Brandenburg an der Havel einen 17-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche am Sonntag mit Familienangehörigen auf dem Uferweg der Stadt unterwegs. An einem Spielplatz soll aus einer Gruppe heraus ein 18-jähriger den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Demnach erlitt er zwei Stichverletzungen im Oberkörper und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend, konnte aber noch in der Nacht von der Polizei in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe sind laut Polizei derzeit noch unklar. Auch sei bislang nicht geklärt, mit welchem Gegenstand die Stichverletzungen verursacht worden sind. Nach Angaben eines Polizeisprechers kannten sich die beiden Jugendlichen. Die Polizei bittet um Zeugen oder Hinweise zum Tatablauf sowie zum Verbleib des Gegenstandes, mit dem der 17-Jährige verletzt wurde.

