Alba kurz vor Halfinal-Einzug: Konstanz als Schlüssel

Berlin. Die Marschroute für Spiel Nummer drei gab Kapitän Niels Giffey gleich nach dem zweiten Sieg gegen die Hamburg Towers aus. "Der Schlüssel ist Konstanz. Wir dürfen über 40 Minuten keine zu großen Lücken in unserem Spiel haben." Entscheidend wird am Montag (18.00 Uhr) in der dritten Partie der Viertelfinal-Serie um die deutsche Basketball-Meisterschaft auch sein, die Hamburger trotz der 2:0-Führung nicht zu unterschätzen.

"Die zwei Siege dürfen uns nicht vergessen lassen, das Hamburg uns in der regulären Saison zweimal geschlagen hat", warnte Marcus Eriksson. Zumal die Towers wieder auf die Unterstützung einiger Fans bauen können: 200 sind im Rahmen eines Pilotprojektes zugelassen.

Beim 95:83-Erfolg in Spiel zwei gelang es den Berlinern abermals, die Ausfälle der Leistungsträger Luke Sikma und Johannes Thiemann zu kompensieren. "Wir haben die gesamte Partie über sehr solide gespielt", sagte der schwedische Flügelspieler Eriksson: "Wir wussten, dass Hamburg noch aggressiver auftreten und verteidigen würde. Aber wir sind damit gut umgegangen."

In der Defensive überzeugten die Berliner mit großer Variabilität und profitierten abermals von der Präsenz des 2,21-Meter-Centers Christ Koumadje. In der Offensive wurde die Last der Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Die Guards Peyton Siva und Maodo Lo bestätigten früh ihre guten Leistungen aus Spiel eins, Eriksson und Simone Fontecchio setzten treffsicher Akzente.

Ebenfalls ausschlaggebend für den Sieg: Anders als noch im Finale um den BBL-Pokal vor einer Woche meisterte Alba auch die kniffligen Phasen im Spiel. Etwa, als sich die Hamburger angeführt vom überragenden Aufbauspieler TJ Shorts (27 Punkte) in Halbzeit zwei zurück ins Spiel kämpften. "Es war richtig gut, wie wir als Team zusammengeblieben sind, als sie ihren Run hatten", urteilte Giffey.

