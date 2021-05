Demo heute in Berlin: Gegner des „Mietenwahnsinns“ ziehen durch die Stadt

Berlin. In Berlin findet am Sonntag eine Großdemonstration gegen steigende Mieten und Verdrängung statt. Die Veranstalter rechneten bei der Aktion gegen den „Mietenwahnsinn“ mit Tausenden Teilnehmern. Zunächst versammelten sich am Potsdamer Platz in Mitte jedoch deutlich weniger Menschen.

Im Verlauf des Nachmittags kamen jedoch immer mehr Demonstranten dazu. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf rund 2500, Tendenz steigend. "Und es werden immer noch mehr“, so Rouzbeh Taheri, Sprecher der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“.

Mit etwa einer Stunde Verspätung hatte sich der Demonstrationszug gegen 14 Uhr in Bewegung gesetzt, während weiterhin Teilnehmer aus den Seitenstraßen dazuströmten. Sie zogen über die Potsdamer Straße und Pallasstraße zum Nollendorfplatz nach Schöneberg. Dort sollte am späteren Nachmittag eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Am Nolledorf sollte eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Foto: Uta Keseling

Zum Protest aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Mieterinitiativen, angemeldet waren rund 10.000 Teilnehmer. Es könnten sogar dreimal so viele Menschen kommen als erwartet, hatte ein Sprecher der Organisation im Vorfeld gesagt.

"Mietenwahnsinn"-Demo in Berlin: Befürchtung, dass sich Querdenker unter Demonstranten mischen könnten

Ordner tragen Westen mit der Aufschrift "Maske und Abstand".

Foto: Uta Keseling

Einige Ordner trugen Westen mit der Aufschrift „Maske und Abstand“. Probleme mit Verstößen gegen die Corona-Regeln habe es bislang nicht gegeben, sagte eine Sprecherin.

Unter den Teilnehmern herrschte auch Sorge, dass sich Querdenker und Corona-Leugner der Demonstration anschließen könnten. Für den Pfingstsonntag war eine Großdemonstration mit 16.000 angemeldeten Teilnehmern gerichtlich verboten worden.

Tatsächlich schienen sich einzelne Corona-Leugner unter die Demonstranten mischen zu wollen. Ein Mann wurde von Teilnehmern mit lauten „Hau ab, hau ab"-Rufen vertrieben. Er trug keine Maske, aber ein großes Transparent.

Auch auf der Spree wird demonstriert.

Foto: Reto Klar

Bei dem Protest waren Slogans zu lesen wie "Keine Profite mit der Miete" oder "Wir haben Enteignungsbedarf". Am Rande diskutierte der Berliner FDP-Spitzenkandidat zur Abgeordnetenhauswahl 2021, Sebastian Czaja, mit der Anmelderin der Demonstration, Karin Baumert. Czaja zeigte dabei ein Schild mit der Aufschrift "Bauen statt klauen". Auch auf der Spree gab es Mieten-Proteste - mit einer Boot- und Floß-Demonstration.

Der Berliner Wohnungsmarkt gilt als sehr angespannt. Das Mietendeckel-Gesetz war Mitte April vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ setzt sich dafür ein, Immobilien von Unternehmen in Berlin gegen eine Milliardenentschädigung zu vergesellschaften.

Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. hat einen Volksentscheid zum Ziel.

Foto: Reto Klar

