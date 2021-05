Demo gegen den „Mietenwahnsinn“ in Berlin gestartet

Berlin. In Berlin findet am Sonntag seit 13 Uhr eine Demonstration gegen steigende Mieten und Verdrängung statt. Die Veranstalter rechneten bei der Aktion gegen den „Mietenwahnsinn“ mit angemeldeten 10.000 Teilnehmern.

Am Startpunkt des Aufzuges am Potsdamer Platz in Mitte versammelten jedoch am Mittag nur einige Hundert Demonstranten. Sie wollten über die Potsdamer Straße und Pallasstraße zum Nollendorfplatz nach Schöneberg ziehen.

Zum Protest aufgerufen hat ein breites Bündnis von Mieterinitiativen, angemeldet sind rund 10.000 Teilnehmer. Es könnten sogar dreimal so viele Menschen kommen als erwartet, sagte ein Sprecher der Organisation.

Befürchtung, dass sich Querdenker unter Demonstranten mischen könnten



Einige Ordner trugen Westen mit der Aufschrift „Maske und Abstand“. Unter den Teilnehmern herrschte Sorge, dass sich auch Querdenker und Corona-Leugner der Demonstration anschließen könnten. Für den Pfingstsonntag war eine Großdemonstration mit 16.000 angemeldeten Teilnehmern gerichtlich verboten worden

Der Berliner Wohnungsmarkt gilt als sehr angespannt. Das Mietendeckel-Gesetz war Mitte April vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.

