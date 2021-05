Corona Berlin: Corona-Leugner demonstrieren trotz Verbot

.Querdenker demonstrieren trotz Demo-Verbot in Mitte.

Bis zu 2000 Teilnehmer haben sich versammelt.

Die Polizei greift ein, es gab Festnahmen.

Berlin. In unserem Liveblog halten wir Sie über die Querdenker-Demonstration in Berlin-Mitte auf dem Laufenden.

Lage beruhigt sich wieder

14.35 Uhr: Die Polizei hat die Lage offenbar wieder im Griff und fordert die Menschen weiterhin auf, den Bereich zu verlassen. Dennoch wirkt es, als seien zu wenige Beamte vor Ort im Einsatz. Viele Menschen bewegen sich nun in Richtung Ebertstraße.

Unübersichtliche Lage am Brandenburger Tor - Rangeleien mit der Polizei

14.20Uhr: Die Lage am Brandenburger Tor ist unübersichtlich, die Polizei wirkt überfordert. Beamte versuchen, Sperren an der Voßstraße in Mitte einzurichten, doch Demonstranten durchbrechen sie. Es kommt zu Rangeleien zwischen Polizisten und Demonstranten. Abstände und Maskenpflicht werden nicht eingehalten. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es kommt zu Festnahmen.

#Querdenker drängen die Polizei zurück. Die Polizei bekommt keinen richtigen Zugriff. Es sind zu wenig Beamte vor Ort. #b2205 (via @morgenpost) pic.twitter.com/NOFFLrcsx2 — Julian Würzer (@wurzer_julian) May 22, 2021

Es sind mittlerweile bis zu 2000 Menschen vor Ort. Über Lautsprecherdurchsagen fordert die Polizei die Demonstranten auf, den Bereich zu verlassen, da es sich um eine verbotene Versammlung handelt.

Unerlaubte Querdenker-Demo: Polizei erteilt Platzverweise

14 Uhr: Die Polizei greift im Tiergarten nahe des Brandenburger Tors ein. Beamte erteilen Platzverweise und führen Teilnehmer der nicht erlaubten Querdenker-Demonstration ab. Mittlerweile halten sich in den Bereich etwa 1500 Menschen auf.

Erste #Querdenker werden im Bereich Tiergarten vor dem Brandenburger Tor abgeführt und erhalten einen Platzverweis von der Polizei. #b2205 (via ⁦@morgenpost⁩) pic.twitter.com/izZRXdv47U — Julian Würzer (@wurzer_julian) May 22, 2021

Mehrere Hundert Demonstranten am Brandenburger Tor

13.40 Uhr: Am Brandenburger Tor haben sich am Mittag mehrere Hundert Kritiker der Corona-Politik der Bundesregierung versammelt. Die Polizei wies mehrfach darauf hin, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und den ort zu verlassen. Beobachter vor Ort gehen davon aus, dass die nicht genehmigte Versammlung demnächst aufgelöst wird.

So ist die Demonstrationslage zurzeit in Berlin

13.18 Uhr: Polizeisprecher Thilo Cablitz gibt eine erste Einschätzung der Demonstrationslage in Berlin:

Die ⁦@polizeiberlin⁩ ist heute mit rund 3000 Einsatzkräften in der Stadt unterwegs, um die Demonstrationslage im Blick zu behalten. Der Sprecher der Polizei, Thilo Cablitz gibt im Interview eine erste Einschätzung der Situation. #b2205 (via ⁦@morgenpost⁩) pic.twitter.com/DTs9VY2QSe — Julian Würzer (@wurzer_julian) May 22, 2021

Querdenker treffen sich an der Siegessäule - Polizei greift ein

12.45 Uhr: Im Tiergarten in der Nähe des Brandenburger Tors haben sich zwischen 50 und 100 Personen versammelt. Von Unter den Linden strömten weitere Menschen dazu.

Querdenker-Demonstranten sammeln sich im Tiergarten.

Foto: Julian Würzer

An der Siegessäule am Großen Stern hatten Demonstranten unerlaubt eine Lkw-Bühne errichtet. Die Polizei ließ diese abbauen und begleitete die Lastwagen aus dem Stadtgebiet.

Am Großen Stern, dem ehemaligen Versammlungsort einer verbotenen Versammlung, wurden von unseren Einsatzkräften 5 Lkw für den Bühnenaufbau festgestellt. Sie werden von uns aus der Stadt begleitet & kehren dieses Wochenende auch nicht wieder zurück. Das stellen wir sicher.#b2205 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 22, 2021

Wenige Hundert Querdenker waren seit dem Mittag vom Ostbahnhof in Richtung Alexanderplatz in Mitte unterwegs. Dabei kam es offenbar auch zu ersten Festnahmen. Die Menschen zerstreuten sich daraufhin in Kleingruppen und liefen weiter in Richtung Alexanderplatz.

Querdenker wollen trotz Verbot in Berlin demonstrieren

11.20 Uhr: Trotz der Verbote von zwei Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen, wollen einige Querdenker heute protestieren. In den sozialen Netzwerken kursieren vereinzelte Meldungen und Aufrufe, dass sich Sympathisanten an der Siegessäule versammeln wollen. Dort sollte einer der vom Oberverwaltungsgericht verbotene Querdenker-Demonstration ursprünglich stattfinden.

Vor dem Schloss Bellevue sichern mehrere Einsatzwagen der Polizei die Straße.

Foto: Julian Würzer

Die Polizei kontrolliert die großen Zufahrtsstraßen in Richtung Mitte. Entlang der Schloßstraße in Steglitz ist ein größeres Aufgebot von Beamten im Einsatz. Ander Straße des 17. Juni kontrollieren Polizisten anreisende Busse. Am Ostbahnhof soll zudem ein Lautsprecherwagen der Polizei, die Menschen darauf hinweisen, dass die große Kundgebung an der Siegessäule verboten worden ist.

Einsatzkräfte haben auf der Str. des 17. Juni zwei auswärtige Reisebusse mit diversen Personen festgestellt. Sie waren offenbar auf dem Weg zu einer verbotenen Versammlung und wurden wieder nach Hause geschickt. Alle Insassen erhielten Platzverweise. #b2205 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 22, 2021

Ein Polizeisprecher beschreibt die Lage in Berlin bislang als ruhig. Ihm würden noch keine Erkenntnisse vorliegen, dass vermehrt Querdenker aus anderen Bundesländern anreisen. Zur Taktik der Polizei wollte er sich nicht äußern. Insgesamt sei die Berliner Polizei aber mit mehr als 3000 Beamten im Einsatz.

Mehrere der angezeigten Versammlungen am Pfingstwochenende wurden von der Versammlungsbehörde verboten. Für den Fall, dass die Info nicht alle erreicht hat, werden wir trotzdem die Versammlungsorte im Blick behalten & dort auf die bestehenden Verbote hinweisen.#Infotweet#b2205 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 22, 2021

Corona-Leugner wollen mit Auto-Korso durch Berlin fahren - Polizei im Großeinsatz

8.20 Uhr: Wegen mehrerer Demonstrationen ist die Berliner Polizei am Pfingstwochenende im Großeinsatz. Rund 3000 Polizisten sind im Einsatz. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Das gesamte Stadtgebiet ist davon betroffen. Zahlreiche Straßen werden zeitweise gesperrt, am Pfingstmontag gehören auch Teile der Stadtautobahn A100 dazu.

Trotz des Verbots von zwei großen Corona-Leugner-Demonstrationen, zu denen jeweils 16.000 Teilnehmer angemeldet waren, rechnet die Polizei mit zahlreichen Anhängern der Bewegung, die sich in Berlin versammeln könnten. Kritiker der Corona-Politik der Bundesregierung wollen am Nachmittag mit einem Auto-Korso mehrere Medienhäuser abfahren. Am ABend soll dann eine Kundgebung am Alexanderplatz in Mitte stattfinden.

Lesen Sie auch: Gericht bestätigt Verbot der "Querdenker"-Demos in Berlin

