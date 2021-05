Corona Berlin: Impfaktion in Lichterfelde geht weiter

Corona-Newsblog in Berlin Impfaktion in Lichterfelde wird heute fortgesetzt

Corona-News in Berlin und Brandenburg am Sonntag, 23. Mai: Impfaktion in Lichterfelde wird fortgesetzt

8 Uhr: Die Impfaktion in Lichterfelde wird am Sonntag fortgesetzt. Das Impfzentrum in der Carl-Schuhmann-Sporthalle an der Osdorferstraße 52 öffnet um 9.30 Uhr für alle Bewohner des Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Verimpft werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Moderna.

Senat plant Aufholpaket für Schüler in den Sommerferien

7 Uhr: Nach den coronabedingten Turbulenzen in diesem Schuljahr sollen viele Berliner Schüler im Sommer die Möglichkeit haben, versäumten Stoff in Ferienschulen nachzuholen. Im Rahmen eines Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ seien zudem Reisen und andere Maßnahmen geplant, um Kinder und Jugendliche psychosozial zu stärken, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

Im Zuge der Ferienschulen sind demnach während der Sommerferien (24. Juni bis 6. August) allein an allgemeinbildenden Schulen rund 800 Lerngruppen mit Tausenden Schülern geplant. Die Angebote - in der Regel mehrwöchige Kurse - richten sich an die Jahrgangsstufen 1 bis 3, 7 und 8 sowie 9 bis 13. Mitarbeiter von Bildungsträgern werden bei jüngeren Kindern vor allem Lesen, Rechnen und Schreiben unterrichten. Bei älteren Schülern geht es um Unterstützung in prüfungsrelevanten Fächern wie Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache. Die Teilnahme an der Ferienschule ist freiwillig.

Das Aktionsprogramm sieht außerdem eine Stärkung der Kinder- und Jugendfreizeiten vor, wie Scheeres erläuterte. Dafür stünden voraussichtlich drei Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. So sollen unter anderem sprach-, sport- und bildungsorientierte Reisen angeboten werden - vor allem für sozial benachteiligte junge Menschen.

Corona-Inzidenz sinkt weiter

6 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Berlin weiter gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen in Berlin 55,5 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen. Am Samstag hatte der Inzidenzwert noch bei 56,1 gelegen, am Freitag bei 60,4.

Lebensretter warnen: Wegen Corona-Pandemie mehr Nichtschwimmer

5 Uhr: Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Brandenburg für mehr Nichtschwimmer gesorgt. Schwimm- und Freibäder waren lange geschlossen, eine Ausbildung oder Schwimmunterricht habe nicht stattfinden können, sagte DLRG-Sprecher Daniel Keip. „Wir schieben eine Welle von Nichtschwimmern vor uns her. Jetzt, wo das Wetter besser wird, machen wir uns Sorgen, dass wir mehrere Jahrgänge nicht richtig ausgebildet haben.“

Im Jahr 2019 wurden Keip zufolge noch 1417 Erstschwimmer angeleitet. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 422 - ein Rückgang um 70 Prozent. Auch die Zahl der Einsatzstunden ging demnach erheblich zurück. Etwa 18.800 ehrenamtliche Stunden leisteten die Helfer 2020. Im Jahr davor waren es noch über 33.000 Stunden. Trotzdem halfen die ehrenamtlichen Lebensretter im vergangenen Jahr 1046 mal.

+++ Samstag, 22. Mai +++

Deutsches Theater spielt wieder

22 Uhr: Nach monatelanger Zwangspause ist am Deutschen Theater wieder eine Premiere vor Publikum aufgeführt worden. „Tartuffe oder Das Schwein der Weisen“ wurde am Samstagabend draußen gezeigt - das Publikum wickelte sich auf dem Vorplatz in Regenjacken und Decken. Mit Ausnahme eines kurzen Pilotprojekts sind die Berliner Theater wegen der Pandemie seit fast sieben Monaten geschlossen gewesen.

Kaum coronabedingte Einsätze in Brandenburg

17.48 Uhr: Zum Start in das Pfingstwochenende hatte die Brandenburger Polizei verhältnismäßig wenig zu tun. Bis zum Samstagnachmittag habe es nahezu keine coronabedingten Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher. „Die Lockerungen schlagen sich bisher gar nicht auf unser Einsatzgeschäft nieder.“ Jedoch habe es vergleichsweise viele Unfälle mit Sachschäden gegeben – etwa auf vollen Parkplätzen.

Seit Freitag gelten in weitesten Teilen Brandenburgs verschiedene Lockerungsregelungen. Am Samstag fielen in Cottbus die Einschränkungen der Notbremse weg. So darf unter anderem wieder die Außengastronomie öffnen - Coronatest und Termin vorausgesetzt.

Museum Barberini öffnet wieder: Karten auf Tage ausverkauft

15.55 Uhr: Wer das seit Samstag wieder geöffnete Museum Barberini in Potsdam besuchen möchte, muss Geduld mitbringen. Bis Montag seien bereits alle zur Verfügung stehenden Karten verkauft, teilte Museumssprecher Achim Klapp mit. Jedoch erfolge der Vorverkauf aufgrund des Pandemiegeschehens derzeit nur für jeweils drei Tage im Voraus. So werde sichergestellt, dass alle Interessierten eine Chance auf Karten bekommen. Das nächste Kontingent für Mittwoch werde am Sonntag freigeschaltet. Am Dienstag ist das Museum geschlossen.

Nach Museumsangaben können alle 15 Minuten 20 Besucher eingelassen werden. Pro Tag könnten damit rund 660 Menschen das Museum besuchen. Das sei weniger als ein Drittel des sonst üblichen Aufkommens bei großen Publikumsausstellungen. Anders als etwa in Berlin sei kein tagesaktueller Coronatest, jedoch Fiebermessen am Eingang nötig. Kontaktdaten werden über die Luca-App oder schriftlich festgehalten.

15.40 Uhr: Impfaktion in Lichterfelde gestoppt - Sonntag geht es weiter

An der Corona-Impfstation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Lichterfelde werden keinen neuen Impfwilligen mehr angenommen. Grund: Die Warteschlange ist zu lang. Nachdem bekannt wurde, dass sich alle Einwohner aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf dort impfen lasen können, strömten die Menschen zur Carl-Schuhmann-Sporthalle.

Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm (SPD) bestätigte, dass keine neuen Impfwilligen für Samstag mehr angenommen werden. "Wir haben die Schlange durchgezählt und kommen etwa auf die 800 Impfportionen", sagte sie. So viele stehen für diesen Tag zur Verfügung. Sicherheitsmitarbeiter sorgen nun am Ende der Schlange dafür, dass sich niemand mehr anstellt. Am Sonntag geht es aber ab 9.30 Uhr wieder weiter - dann haben alle Bewohner des Bezirks Steglitz-Zehlendorf wieder eine Chance auf die Impfung. "Wir freuen uns über jeden, der kommt", so Böhm.

Alle Steglitzer und Zehlendorfer können sich jetzt in Lichterfelde impfen lassen

14.43 Uhr: Das "niedrigschwellige Impfangebot" in Berlins Süden, das ursprünglich nur für Bewohner der Thermometersiedlung in Lichterfelde gedacht war, ist seit Mittag für alle Bewohner des Bezirks Steglitz-Zehlendorf freigegeben. Denn mittags, als der erste morgendliche Ansturm vorbei war, wurde schnell klar, dass man womöglich auf einigen der 800 für den Tag eingeplanten Impfdosen sitzenbleiben könnte.

„Wir haben dann mittags die Impfung für alle freigegeben, die im Bezirk Steglitz-Zehlendorf wohnen“, erzählt die dortige Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm (SPD). Es sei am Morgen auch zu unschönen Momenten gekommen, weil Anwohner, die zwar direkt an der Thermometersiedlung leben, aber deren Meldeadresse nicht an den sechs vereinbarten Straßen lag, weggeschickt werden mussten. „Also haben wir gesagt: Wir öffnen das jetzt“, erzählt Gesundheitsstadträtin Böhm. Inzwischen sei der Andrang wieder so hoch wie am Morgen. Eigentlich ist der Einsatz der mobilen Impfteams für Bewohner gedacht, die in "sozial benachteiligten Bezirksstadtteilen" leben.

Unerlaubte Querdenker-Demo - Polizei greift ein

14.20 Uhr: Bis zu 2000 Kritiker der Corona-Politik haben sich trotz Demo-Verbot in Berlin-Mitte versammelt. Die Polizei ist im Großeinsatz. Alle News zur aktuellen Entwicklung lesen Sie dazu in unserem Liveblog!

Brandenburg: Sieben-Tage-Inzidenz aller Landkreise unter 100

12.14 Uhr: In Brandenburg weisen nun alle Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 auf. Landesweit stieg die Zahl der neuen Corona-Infektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner jedoch leicht von 49,1 am Freitag auf 49,4. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Den nach wie vor höchsten Inzidenzwert verzeichnet der südliche Kreis Spree-Neiße mit 99,4. Am Freitag lag er noch bei 102,9.

Während nahezu im kompletten Land aufgrund der positiven Entwicklungen bereits am Freitag Lockerungen wie die Öffnung der Außengastronomie mit Corona-Test und Termin galten, fiel die Notbremse in Cottbus erst am Samstag weg. Der Landkreis Elbe-Elster kann am Sonntag lockern. Bedingung ist eine Sieben-Tage-Inzidenz, die seit mindestens fünf Werktagen unter 100 liegt. Sollte der Wert an drei Tagen in Folge 100 übersteigen, greift die Notbremse wieder.

Landesweit seien aus den Gesundheitsämtern 176 neue Corona-Infektionen und damit 15 weniger als am Vortag gemeldet worden. 881.221 Brandenburger haben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ihre erste Impfung erhalten. Das entspricht rund 35 Prozent der Bevölkerung. Vollständig geimpft sind bereits 365.638 und damit 14,5 Prozent der Brandenburger.

Notbetreuung in Grund- und Gemeinschaftsschulen wird erweitert

11.40 Uhr: Berlin weitet die Notbetreuung in Grund- und Gemeinschaftsschulen aus. Ab dem 31. Mai gilt das nicht mehr ausschließlich die Liste der „systemrelevanten Berufe“ und der Status „alleinerziehend“ als Voraussetzung, um Grundschüler in der Schule betreuen zu lassen – auch in der Zeit, wenn sie nicht am Wechselunterricht teilnehmen. Nun heißt es ganz allgemein: „Die Notbetreuung wird für die Kinder ausgeweitet, deren Eltern keine andere Möglichkeit der Betreuung haben.“ Mit diesem erweiterten Modell wolle man die Eltern entlasten, sagte dazu Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Denn durch die weiteren Öffnungsschritte in einigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens werden mehr Eltern ganz konkret vor die Herausforderung gestellt, Beruf und Familie zu vereinbaren“, so Scheeres. Allerdings reißt die Kritik nicht ab, dass Berliner Schüler vor den Sommerferien nicht in den Regelunterricht zurückkehren werden – egal, wie niedrig die Inzidenz ist. Die neue Bundes-Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte gerade erst betont, wie wichtig der Präsenzunterricht für Kinder sei und gefordert, „so schnell wie möglich“ in den regulären Unterricht zurückzukehren.

Querdenker wollen trotz Verbot in Berlin demonstrieren

11.20 Uhr: Trotz der Verbote von zwei Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen, wollen Querdenker heute protestieren. In den sozialen Netzwerken kursieren vereinzelte Meldungen und Aufrufe, dass sich Sympathisanten an der Siegessäule versammeln wollen. Dort sollte einer der vom Oberverwaltungsgericht verbotene Querdenker-Demonstration ursprünglich stattfinden.

Vor dem Schloss Bellevue sichern mehrere Einsatzwagen der Polizei die Straße.

Foto: Julian Würzer

Die Polizei kontrolliert die großen Zufahrtsstraßen in Richtung Mitte. Entlang der Schloßstraße in Steglitz ist ein größeres Aufgebot von Beamten im Einsatz. Ander Straße des 17. Juni kontrollieren Polizisten anreisende Busse. Am Ostbahnhof soll zudem ein Lautsprecherwagen der Polizei, die Menschen darauf hinweisen, dass die große Kundgebung an der Siegessäule verboten worden ist.

Mehrere der angezeigten Versammlungen am Pfingstwochenende wurden von der Versammlungsbehörde verboten. Für den Fall, dass die Info nicht alle erreicht hat, werden wir trotzdem die Versammlungsorte im Blick behalten & dort auf die bestehenden Verbote hinweisen.#Infotweet#b2205 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 22, 2021

Corona-Inzidenz wieder gesunken

10.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Berlin wieder gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen in Berlin 56,1 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen. Am Freitag hatte der Inzidenzwert noch bei 60,4 gelegen, am Donnerstag bei 56,3.

Die Zahl der in Berlin gemeldeten Todesfälle stieg um sieben auf 3429. 582 neue Infektionen wurden bestätigt, 256 waren es gestern. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg meldete keine aktuellen Zahlen. 4724 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 5032 waren es gestern. 168.885 Menschen gelten inzwischen als genesen. 199 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, elf weniger als gestern. 397 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 27 Patienten weniger als gestern.

Die Corona-Ampel zeigt rot. Die Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 17,1 Prozent auf Gelb, die für die Reproduktionszahl steht mit 0,81 auf Grün.

Laut Lagebericht der Berliner Senatsgesundheitsverwaltung wurden in Berlin insgesamt 1.868.340 Impfungen durchgeführt. Die Impfquote liegt damit bei 36,50 Prozent für die Erstimpfung und bei 14,42 Prozent für Menschen, die beide Impfungen erhalten haben.

Die Fallzahlen in den Bezirken:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Bezirken:

Schwerpunktimpfung in Lichterfelde hat begonnen

Viele Lichterfelder wollen sich impfen lassen.

Foto: Susanne Leinemann

10 Uhr: Um 10 Uhr und mit dreißig Minuten Verspätung hat das Impfen an der Osdorferstraße 52 begonnen. Schon kurz nach 9 Uhr war der Andrang groß, doch die Menschen warten geduldig. Seit 7.40 stünden sie an, erzählt eine Gruppe Mädchen ganz vorne in der Schlange. In der Carl-Schuhmann-Sporthalle gleich neben der Thermometer-Siedlung wird geimpft - ein „niedrigschwelles Angebot“ für einen Brennpunktkiez. Verimpft werden heute und am Pfingstsonntag die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Moderna. 1600 Dosen hat man für die beiden Tage Sonnabend und Sonntag. Zwei Drittel davon sind Moderna. Geimpft wird durch die Bundeswehr, die Organisation hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Steglitz-Zehlendorf übernommen.

Die Bundesehr führt die Schwerpunktimpfung in Lichterfelde durch.

Foto: Susanne Leinemann

Lange Warteschlangen bei Schwerpunktimpfung

Schwerpunktimpfung: Lange Warteschlangen an der Thermeter-Siedlung in Lichterfelde.

Foto: Susanne Leinemann

9.19 Uhr: Am Wochenende werden die Schwerpunktimpfungen in zwei weiteren Berliner Stadtteilen fortgesetzt. Von Sonnabend bis Montag können sich Bewohner im Ostseeviertel, Ribnitzer Straße 1B, in Lichtenberg impfen lassen. Am Sonnabend und Sonntag sind Bewohner der Thermometersiedlung in Lichterfelde, Carl Schumann Sporthalle, Osdorfer Straße 52, an der Reihe. Jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr. Schon vor Impfbeginn bildeten sich an der Osdorfer Straße lange Warteschlangen.

Corona-Leugner wollen mit Auto-Korso durch Berlin fahren - Polizei im Großeinsatz

8.20 Uhr: Wegen mehrerer Demonstrationen ist die Berliner Polizei am Pfingstwochenende im Großeinsatz. Rund 3000 Polizisten sind im Einsatz. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Das gesamte Stadtgebiet ist davon betroffen. Zahlreiche Straßen werden zeitweise gesperrt, am Pfingstmontag gehören auch Teile der Stadtautobahn A100 dazu.

Trotz des Verbots von zwei großen Corona-Leugner-Demonstrationen, zu denen jeweils 16.000 Teilnehmer angemeldet waren, rechnet die Polizei mit zahlreichen Anhängern der Bewegung, die sich in Berlin versammeln könnten. Kritiker der Corona-Politik der Bundesregierung wollen am Nachmittag mit einem Auto-Korso mehrere Medienhäuser abfahren. Am ABend soll dann eine Kundgebung am Alexanderplatz in Mitte stattfinden.

Wir starten unser neues Corona-Newsblog.

