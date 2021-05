Berlin. Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Mitte ist eine Person am Freitagabend schwer verletzt worden. Zwischen sechs bis acht Personen, die sich im Volkspark Humboldthain im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen aufhielten, kam es am Abend zu dem Streit, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Dabei habe eine Person schwere Verletzungen durch Stichwunden erlitten. Genauere Informationen zur Tat waren bislang unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

