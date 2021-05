Brände Großbrand in Johannisthal: Starker Rauch im Süden

Berlin. In einer leerstehenden Lagerhalle im Berliner Stadtteil Johannisthal ist am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 90 Kräften vor Ort am Segelflieger Damm, wie sie auf Twitter schrieb. Besonders im Süden und Süd-Osten der Stadt komme es zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr bat, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren sowie Fenster und Türen zu schließen. Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgestellt werden.

