IHK fordert Erleichterungen für Wirtschaft

Berlin. Zur Ankurbelung der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg haben Industrie- und Handelskammern aus beiden Bundesländern unter anderem Steuererleichterungen und schnellere Abläufe in den Behörden gefordert. Sie wollen etwa die Aussetzung der City Tax und der Bettensteuer erreichen "sowie den temporären Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie und Einzelhandel". Das teilten die Industrie- und Handelskammern in Berlin-Brandenburg (IHK) am Freitag mit.

Die Digitalisierung der Verwaltungen müsse schneller vorankommen. Zudem brauche es einheitliche Förder- und Finanzierungsstrukturen für Start-ups in beiden Bundesländern. "Jetzt muss gelten: Vorfahrt für die Wirtschaft. Alles, was Wachstum fördert, muss beherzt angepackt und umgesetzt werden", teilte der Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin, Jan Eder, mit.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-692091/3