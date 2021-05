BVG-Mitarbeiter singen "Allein allein"

Berlin. Sie haben es wieder getan. Nachdem die BVG in der Vergangenheit mit dem auf YouTube veröffentlichten Song "Is mir egal" schon großen Erfolg hatte, hat das Unternehmen nun nachglegt.

Der neue Kampagnen-Song der BVG ist eine Coverversion des Hits "Allein allein" der Dresdener Pop-Band Polarkreis 18 von 2008. Das Unternehmen spart nicht mit Selbstironie, auch bei Veröffentlichung. "Mal was fürs Gemüt" steht als launige Überschrift über der Pressemitteilung zur Veröffentlichung. Der Videoclip zeigt leere Bahnhöfe, Busse und Bahnen. BVG-Mitarbeiter beklagen singend, wie leer alles sei. "Zusammen fahren ist lange her", heißt es an einer Stelle.

Allein, allein, der Ohrwurm bleibt.https://t.co/PT8vKLXocU — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) May 21, 2021

Auch ironisch wird es: "Die U2 kommt jetzt pünktlicher und niemand kriegt es mit", singt eine U-Bahnfahrerin. Ein Busfahrer singt: "Und ich freue mich schon jetzt, darauf dass ihr wieder die Tür blockiert."

Auch wenn der öffentliche Personennahverkehr in Berlin nie eingestellt wurde, vermissten die Mitarbeiter der BVG die Fahrgäste, heißt es. Aus der Liebesbeziehung mit all ihren Leidenschaften und Reibereien sei für viele in Zeiten von Abstandsgebot und Homeoffice eine Fernbeziehung geworden. Umso mehr freue man sich, bald wieder gemeinsam unterwegs zu sein. Produziert wurde der Videoclip von der Agentur Jung von Matt SAGA.

Die Sängerinnen und Sänger im Video sind Mitarbeiter der BVG

Foto: Screenshot: BVG/YouTube

„Wir fahren allein allein“, ging am Freitag in den BVG-Kanälen online und wurde allein auf YouTube innerhalb kürzester Zeit mehrere tausend Mal aufgerufen. Die Kommentare fielen bislang großteils positiv aus. "Das war ja schon fast herzzerreißend", schreibt ein User. Ein Anderer bekennt: "Danke für dieses Meisterwerk. Hab jetzt Tränen in den Augen vor Freude und Trauer." Auch das Pathos verfehlt seine Wirkung nicht. "Sind mir gerade am Ende einer Werbung für öffentliche Verkehrsmittel die Tränen gekommen? Verrückte Zeiten", schreibt ein User.

„Natürlich wird das Thema im Film künstlerisch übertrieben, denn selbstverständlich fahren wir auch in Pandemiezeiten nicht ständig mit leeren Bussen und Bahnen durch die Stadt“, so die BVG-Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp. „Die emotionalen Botschaften lauten: Wir vermissen euch. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen. Wir sind für euch da. Und wir müssen alle noch ein wenig durchhalten, dann werden wir gemeinsam Berlin wieder zu der bunten, wuseligen und immer mobilen Metropole machen, die wir so lieben.“

Die Auslastung der BVG liegt seit Jahresbeginn 2021 bei ungefähr 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Trotzdem wird das volle Fahrplanangebot bedient.