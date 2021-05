Ingvartsen: Europapokal mit Eisernen wäre "unglaublich"

Berlin. Union Berlins Mittelfeldmann Marcus Ingvartsen hat schon im Europapokal gespielt, eine Qualifikation mit den Eisernen für den internationalen Wettbewerb wäre für den Dänen aber der größte Karriereerfolg. "Mit meinem letzten Verein KRC Genk habe ich in der Europa League gespielt und bin Belgischer Meister geworden. Aber mit Union im europäischen Wettbewerb zu spielen, wäre unglaublich und für mich persönlich noch größer", sagte der 25-Jährige vor dem entscheidenden Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in einem Interview dem "Tagesspiegel" (Freitag).

"Dass wir einen so guten Tabellenplatz erreichen, hätte keiner erwartet. Es ist jetzt auch schön, das Schicksal in der eigenen Hand zu haben", sagte Ingvartsen. Der 1. FC Union wäre mit einem Sieg gegen Leipzig als Tabellensiebter in jedem Fall in der neuen Conference League dabei. Verfolger Borussia Mönchengladbach als Achter hat einen Punkt weniger. Auch der VfB Stuttgart und der SC Freiburg mit je zwei Zählern Rückstand sind noch Konkurrenten.

Als Pluspunkt bewertet Ingvartsen die Rückkehr der Zuschauer. 2000 Fans dürfen am Samstag im Stadion an der Alten Försterei dabei sein. "Jeder will dieses Gefühl wieder haben, denn es ist dann eine andere Art und Weise, Fußball zu spielen. Das Wochenende ist viel schöner, wenn man das alles zusammen erleben kann", sagte Ingvartsen, der in dieser Saison in 29 Bundesliga-Spielen für Union zum Einsatz kam und drei Tore erzielte.

Noch rechnet er sich gute Chancen auf eine EM-Berufung für die dänische Nationalmannschaft aus. "Ich hoffe schon. Dass der Kader jetzt 26 und nicht 23 Spieler beträgt, wird mir wohl auch helfen", sagte Ingvartsen, der im März beim 8:0 gegen Moldawien mit einem Premierentreffer sein Länderspiel-Debüt gefeiert hatte.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-688031/2