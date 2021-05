Pro-Israel-Kundgebung am Brandenburger Tor

Berlin. Am Donnerstagabend ist eine Kundgebung zur Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor geplant. Dazu aufgerufen hat das Solidaritätsbündnis Israel. Rund 250 Menschen sollen an der Veranstaltung teilnehmen.

Soeben wurde die Straße des 17. Juni sowie die Ebertstraße in #Tiergarten Höhe Brandenburger Tor #GESPERRT. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 20, 2021

Hintergrund ist die Gewalt zwischen Israelis und militanten Palästinensern im Gazastreifen. Für die Kundgebung haben sich mehrere Spitzenpolitiker verschiedener Parteien angekündigt. So wollen unter anderen Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (CDU) und Cem Özdemir (Bündnis90/Grüne) Reden halten. Der Start der Kundgebung ist für 18.30 Uhr vorgesehen.

Die Vorbereitungen für die pro-israelische Kundgebung am Brandenburger Tor laufen. Zahlreiche Politiker sind bereits vor Ort, darunter Jens Spahn und Michael Müller.

Foto: Julian Würzer

Gewaltausbrüche und Aggressionen bei pro-palästinensischer Demonstration am Mittwoch

Erst am Mittwochabend ist es bei einer pro-palästinensischen Demonstration gegen die Politik Israels mit rund 3000 Teilnehmern in Berlin-Mitte zu Aggressionen und kleineren Gewaltausbrüchen gekommen. Die Polizei nahm 51 Männer und 2 Frauen vorläufig fest, wie sie am Donnerstag mitteilte. In neun Fällen wird wegen Straftaten wie gefährlicher Körperverletzung, Widerstands, tätlichen Angriffs, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt. Immer wieder skandierten Demonstranten nach Angaben der Polizei israelfeindliche Sprüche.