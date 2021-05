Berlin macht sich locker: Restaurants öffnen wieder

Gäste sind in Außenbereichen von Freitag an wieder erlaubt. Friedrichshain-Kreuzberg bietet Parkraum als Sitzflächen an.

Berlin. An diesem Freitag hat das lange Warten endlich ein Ende. Die Gastronomen in der Hauptstadt dürfen wieder ihre Außenbereiche für Gäste öffnen. Diese benötigen für ihren Restaurantbesuch einen aktuellen negativen Corona-Test oder einen Nachweis, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Einige Gastronomen haben bereits angekündigt, dass sie die Möglichkeit bieten wollen, sich direkt vor Ort testen zu lassen. Selbsttests für Zuhause werden nicht anerkannt.

Zudem gelten auch hier die Kontaktbeschränkungen. So dürfen nicht mehr als fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten an einem Tisch sitzen, Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genese werden nicht mitgezählt. Eine Terminpflicht gibt es nicht, Reservierungen sind aber empfehlenswert, da wegen der Abstandsregelungen weniger Plätze zur Verfügung stehen. Zudem herrscht überall Maskenpflicht, außer an den Sitzplätzen. Das gilt auch für die Mitarbeiter. Eine Sperrstunde gibt es nicht mehr, allerdings sind der Ausschank, die Abgabe und der Verkauf von alkoholischen Getränken zwischen 23 Uhr und 5 Uhr verboten. Weitere Lockerungen wie etwa die Öffnung der Innenbereiche sollen in einem Stufenplan erfolgen. Ein Datum für die Öffnung der Innenbereiche steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht fest. Sie hängt von der Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz ab, und die ist erfreulich. Sie sank in Berlin am Donnerstag auf 56,3. Und: Mit dem Reproduktionsfaktor von 0,68 steht die Ampel in diesem Bereich weiter auf Grün.

Umsatzeinbruch bei Gastronomen um 85 Prozent

„Die Lockerung in der Außengastronomie ist ein erster Schritt – auch wenn das Ganze sehr aufwendig ist“, sagt Gerrit Buchhorn, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Dehoga Berlin, des Hotel- und Gaststättenverbandes. „Wir brauchen aber jetzt klare Aussagen über die nächsten Stufen, um mehr Planungssicherheit für die Bereiche zu bekommen, die noch nicht öffnen dürfen. Rechtzeitig und praxistauglich!“ Bisher seien die Entscheidungen und die Kommunikation sehr kurzfristig gewesen.

Die unsichere Lage macht den Gastronomen zu schaffen. Laut einer Umfrage des Dehoga Berlin lagen die Umsatzeinbrüche der Gastronomen im April 2021 im Vergleich zu April 2019 bei etwa 85 Prozent. Weiter fühlen sich 76 Prozent der Unternehmen in ihrer Existenz bedroht, und rund 30 Prozent ziehen sogar eine Betriebsaufgabe in Betracht, berichtet Buchhorn. „Fakt ist, dass bei vielen Betrieben die Hilfen noch nicht angekommen sind“, fügt er hinzu. Bei der Dezemberhilfe beispielsweise hätten 32 Prozent der befragten Gaststättenbetreiber die Hilfe noch nicht bekommen. Bei der Überbrückungshilfe 3 zur Deckung von Fixkosten für die Monate November 2020 bis Juni 2021 waren es zum Zeitpunkt der Befragung knapp 80 Prozent, die die Hilfen noch nicht erhalten haben.

Währenddessen stellt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lokalen Unternehmen bis Ende des Jahres öffentlichen Parkraum zur Verfügung, um nach eigenen Angaben mehr soziales Leben zu ermöglichen. So können Gastronomen, Einzelhändler oder soziale Projekte Tische und Stühle auf Parkzonen stellen oder auf andere Weise zur Präsentation von Waren nutzen.

Die geplante Aufhebung der Impfpriorisierung zum 7. Juni ist aus Sicht des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller (SPD), ein „folgerichtiger Schritt“. Mit der Priorisierung sei Älteren, Vorerkrankten und Berufsgruppen geholfen worden, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz im ZDF-„Morgenmagazin“. Nun sei es angesichts deutlich ansteigender Impfstofflieferungen richtig, auch jenseits der Priorisierung allen eine Chance zu geben. „Wir wissen: Die Termine sind abhängig von den Impfstofflieferungen, und das geht auch alles nicht sofort.“ Mit Blick etwa auf Studierende könne man aber nicht länger sagen: „Jüngere bekommen nicht einmal eine Chance auf einen Termin.“