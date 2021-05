Landtag lehnt frühe Evaluierung der Gerichte-Reform ab

Blick in den Plenarsaal des Landtags von Brandenburg.

Potsdam. Wie sich die Standort-Reform der Arbeitsgerichte in Brandenburg auswirkt, soll nicht schon nach einem Jahr überprüft werden. Eine Landtagsmehrheit lehnte es am Donnerstag ab, die Evaluierung ins Gesetz aufzunehmen. Zugleich beschloss das Parlament die umstrittene Reform, die die schwarz-rot-grüne Landesregierung eingeleitet hatte. Unter anderem wird das größte Arbeitsgericht des Landes in Potsdam geschlossen. Stattdessen werden dort Arbeitsrichter aus Brandenburg/Havel zu Gerichtstagen anreisen.

Die Koalition hält die Reform für notwendig, um die Gerichte funktionsfähig zu halten. "Wenn sich in der Umsetzung strukturelle Defizite ergeben, werden wir eine neue Reform der Arbeitsgerichte in Angriff nehmen", sicherte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) zu. Allerdings endet die Wahlperiode schon gut eineinhalb Jahre nach der Reform, die zum 1. Januar 2023 greift. Die Fraktionen von BVB/Freie Wähler und der Linken wollten deshalb eine Evaluierung vor der Landtagswahl 2024. Dies sei "etwas hastig", begründete die Vorsitzende des Rechtsausschusses, Tina Fischer (SPD), warum die Koalition die Änderung ablehnte.

