Der Corona-Check: Erzählen Sie uns, wie es Ihnen geht

Die Pandemie hat unser Leben verändert. Welche Gefahren aber auch Chancen sehen Sie in der Krise? Jetzt mitmachen bei der Umfrage.

Die Coronakrise hat unseren Alltag beeinträchtigt wie kaum ein Ereignis zuvor. Seit einem Jahr bestimmt die Pandemie unser Leben. Wir möchten gern von Ihnen wissen, was sich für Sie verändert hat - welche Gefahren aber auch Chancen Sie in der Krise sehen: Sowohl für Sie persönlich als auch für die Stadt Berlin und Ihren Bezirk, in dem Sie leben. Wie hat sich Ihr Umfeld verändert? Wie stark belastet Sie die Krise?

Die Berliner Morgenpost hat in Zusammenarbeit mit der Berliner Woche einen Fragebogen entwickelt, um das Stimmungsbild in der Hauptstadt abzubilden. Ihre Antworten sind Grundlagen für weitergehende Recherchen, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen: Wie sollte sich Berlin, wie sollten sich die Bezirke ändern? Welche Möglichekiten sehen Sie, den lokalen Einzelhandel wieder zu stärken?

Jetzt mitmachen bei unserer Umfrage „Corona-Check“ . Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 100 Gutscheine von Lindner im Wert von je 25 Euro.

Die Ergebnisse des Corona-Checks finden Sie ab Juni auf morgenpost.de und in der Berliner Morgenpost.

