Ex-Weltmeister Khedira zum Abschied in Hertha-Startelf

Berlin. Ex-Weltmeister Sami Khedira wird im letzten Spiel seiner Fußball-Karriere beim Bundesligisten Hertha BSC noch einmal in der Startelf stehen. "Sami wird von Anfang an spielen", bestätigte Trainer Pal Dardai bei einer digitalen Pressekonferenz am Donnerstag. Die Berliner treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am letzten Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Der 34 Jahre alte Khedira hatte am Mittwoch angekündigt, nach dieser Begegnung zurückzutreten. "Wie wir seine Verabschiedung planen, bleibt noch geheim", sagte Dardai. Er hatte unabhängig vom Rücktritt schon geplant, Khedira aufzustellen.

Der Ungar lobte den Weltmeister von Rio zudem für seinen Einsatz für Hertha seit seinem Wechsel im Winter vor gut vier Monaten. "Wir sind sehr froh, dass er hier gewesen ist. Der Sportler und der Mensch Khedira haben Großartiges geleistet, dafür bedanken wir uns", sagte Dardai. Sportdirektor Arne Friedrich ergänzte: "Ich hätte gerne über eine weitere Zukunft mit ihm gesprochen, dazu kam es leider nicht. Er hat großen Anteil daran, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben."

Zwar konnte Khedira aufgrund von Verletzungen nicht so oft auf dem Rasen stehen wie gewünscht und fehlte auch am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln, als die Berliner den Ligaverbleib vorzeitig perfekt machten. Trotzdem trug der 77-malige Nationalspieler seinen Teil zum Gelingen der Mission Klassenerhalt bei. "Sami ist einer der professionellsten Sportler und Fußballer, die ich so miterlebt habe. Er hat jeden Tag alles gegeben", sagte Friedrich.

