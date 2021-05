Bundestag beschließt Filmförderungsgesetz

Berlin. Der Bundestag hat ein überarbeitetes Filmförderungsgesetz beschlossen. In Zukunft sollen Filmemacher zum Beispiel stärker auf die Umwelt achten, wenn sie finanzielle Unterstützung von der Filmförderungsanstalt (FFA) bekommen wollen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde am Donnerstag in Berlin mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD beschlossen.

Die Filmförderung sollte eigentlich in größerem Umfang reformiert werden, wegen der Pandemie wurde das aber verschoben. Noch ist unklar, wie gut Kinos und Produzenten durch die Krise kommen. Auch Streamingdienste wie Amazon und Netflix verändern die Welt.

In Deutschland können Filmunternehmen für ihre Projekte finanzielle Unterstützung beantragen. Dazu gibt es millionenschwere Töpfe in den Bundesländern und beim Bund. Die Filmförderung wird teils von der Branche und teils aus Steuergeld finanziert.

Die Filmförderungsanstalt (FFA) etwa erhebt die sogenannte Filmabgabe von Kinos, Videowirtschaft und Fernsehbranche. Dieses Geld wird genutzt, um zum Beispiel die Produktion neuer Filme anzukurbeln. Das soll mit der Gesetzesnovelle, die nun beschlossen wurde, auch weiterhin fortgesetzt werden. Das Gesetz soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten und zwei Jahre gelten, kürzer als üblich.

Bekommt ein Filmprojekt Geld von der Filmförderungsanstalt, gelten aber Voraussetzungen. So sollen Filmteams in Zukunft eine CO2-Bilanz vorlegen müssen. Geregelt ist auch, wie lange ein solcher Film zum Beispiel exklusiv im Kino laufen muss. Diese Sperrfristen könnten flexibler werden, wenn sich die Branche darauf verständigt.

