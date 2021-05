Saleh: Giffey hat Wort gehalten

Berlin. Der Rücktritt von Franziska Giffey als Bundesfamilienministerin ist aus Sicht des Berliner SPD-Chefs Raed Saleh klar von ihrer Spitzenkandidatur in der Hauptstadt zu trennen. "Als Ministerin wird man ernannt. Als Regierende wird man gewählt", sagte Saleh am Donnerstag im "Deutschlandfunk". Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September müssten nun die Wähler entscheiden, ob Giffey etwa ihre Arbeit als Neuköllner Bürgermeisterin und auch als Ministerin gut gemacht habe. "Es entscheiden nur die Berlinerinnen und Berliner, wer am Ende legitimiert ist, ins Rote Rathaus einzuziehen."

Giffey habe Konsequenzen angekündigt, sollte es Probleme mit ihrer Doktorarbeit geben, betonte Saleh. "Und sie hat Wort gehalten." Es gebe bei vielen Menschen eine Sehnsucht nach Politikern, "die wirklich auch zu ihrem Wort stehen". Mit Blick aufs Bundeskabinett sei fraglich, ob jeder Spitzenpolitiker Konsequenzen aus seinem Handeln ziehe. Angesichts anhaltender Diskussionen um die Aberkennung ihres Doktortitels hatte Giffey am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um Entlassung gebeten.

