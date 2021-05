Giffey stehen nach Rücktritt mindestens 57.000 Euro zu

Berlin. Nach jahrelangen Diskussionen über ihre Doktorarbeit gibt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) das Amt auf. Die 43-Jährige bat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch um ihre Entlassung - nur etwas mehr als vier Monate vor der Bundestagswahl am 26. September.

SPD-Spitzenkandidatin für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die am selben Tag stattfindet, will Giffey jedoch bleiben. Dort will sie erste Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt werden.

Zumindest finanziell hat Franziska Giffey zunächst keine Einbußen. Laut Bundesministergesetz stehen ihr für zwei Jahre maximal 221.751 Euro Übergangsgeld zu, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Bis zu einer möglichen Wahl zur Regierenden Bürgermeisterin im September habe sie einen Anspruch auf 57.491 Euro, heißt es in dem Bericht weiter.

