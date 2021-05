Situation von Schülern und Studenten beschäftigt Landtag

Potsdam. Die Lage von Wissenschaft und Forschung in Brandenburg in der Corona-Krise beschäftigt am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) den Landtag in Potsdam. Auf Antrag der SPD diskutiert das Parlament dabei auch, wie die monatelange Arbeit am heimischen Bildschirm Studentinnen und Studenten belastet. Immer mehr nähmen sozial-psychologische Beratung in Anspruch, heißt es im Antrag. Nebenjobs seien weggefallen.

Themen im Landtag sind auch die Lage der Schülerinnen und Schüler und die geplante Schließung von Arbeitsgerichtsstandorten. Die Abgeordneten haben außerdem darüber zu entscheiden, welche Parlamentarier nach dem Ende des BER-Sonderausschusses künftig die Finanzen der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg überwachen.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-649678/2