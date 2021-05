Bahnhöfe in Berlin werden nicht pünktlich barrierefrei

Berlin. Sie wird im Berliner Nahverkehrsplan für die Jahre 2019 bis 2023 als „herausragend wichtige Zielsetzung“ genannt: die Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das Land will so sicherstellen, dass auch Personen mit Mobilitätseinschränkungen Zugang zu den Angeboten haben. Dafür heißt es ebenfalls in dem Plan, dass die vollständige Barrierefreiheit des ÖPNV „grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2021 hergestellt“ werden soll. Diese Vorgabe ist auch im Personenbeförderungsgesetz vom Bund festgeschrieben.

Dass es „längerfristige Ausnahmen“ geben wird, war jedoch schon beim Beschluss des Nahverkehrsplans absehbar, genannt wurde insbesondere der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen, für den hauptsächliche die Bezirke zuständig sind. Eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Christian Zander zeigt nun aber: Auch bei den S- und U-Bahnhöfen in Berlin wird das Ziel nicht erreicht. 32 U-Bahnhöfe und fünf S-Bahnhöfe werden voraussichtlich über das Jahresende hinaus nicht barrierefrei zugänglich sein.

Drei U-Bahnhöfe in Berlin werden bis Ende 2021 noch barrierefrei

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verweisen in der Antwort auf die in den meisten Fällen „komplexen Vorgänge“. So könnten sich bei „Standorten mit Eingriffen in das öffentliche Straßenland, bei hohem Leitungsbestand sowie in Denkmal relevanten Bereichen Genehmigungs- und Abstimmungszeiten über mehrere Jahre ergeben“. Hinzukämen Brandschutzauflagen, beim Altbestand „erhebliche statische Zusatzmaßnahmen“ sowie die Abhängigkeit von Baufirmen und deren Kapazitäten.

Bis zum Jahresende sollen so lediglich drei der aktuell 35 nicht barrierefreien U-Bahnhöfe noch stufenlos zugänglich werden. Dies betrifft die Stationen an der Klosterstraße, Grenzallee und Birkenstraße. Insgesamt befänden sich derzeit Aufzüge an zwölf der Bahnhöfe im Bau oder in der Bauvorbereitung. Angestrebt werde, die noch ausstehenden Aufzüge bis 2024 fertigzustellen, heißt es von der BVG. Unter anderem stehen nach Jahresende noch die U-Bahnhöfe Altstadt Spandau, Möckernbrücke, Platz der Luftbrücke, Görlitzer Bahnhof, Rathaus Schöneberg und Kaiserdamm aus.

Konkreter Zeitplan für barrierefreien Ausbau von S-Bahnhöfen in Berlin fehlt

Bei der S-Bahn sollen im Laufe des Jahres noch die Bahnhöfe Warschauer Straße und Wilhelmshagen barrierefrei werden, die Bauarbeiten hierzu laufen. Die übrigen Stationen – Gehrenseestraße, Hirschgarten, Nöldnerplatz, Marienfelde und Yorckstraße – sollen in den kommenden Jahren ebenfalls angegangen werden. Aber: „Ein konkreter zeitlicher Horizont kann hierbei derzeit noch nicht genannt werden“, erklärt Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese.

Verwiesen wird auch darauf, dass S-Bahnhöfe der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung unterlägen und Vorgaben aus dem Personenbeförderungsgesetz deshalb nicht gelten würden. Stufenfrei sind laut Deutscher Bahn zurzeit 95 Prozent der Berliner Bahnsteige erreichbar, 94 Prozent seien mit Lautsprecheranlagen ausgestattet. Bei der U-Bahn sind rund 80 Prozent der Bahnhöfe barrierefrei.

CDU-Abgeordneter kritisiert Verzögerungen beim barrierefreien Ausbau

Der CDU-Abgeordnete Zander äußert sich enttäuscht über die Verzögerungen bei der Herstellung der Barrierefreiheit. Wenn man die Mobilitätswende wolle, müssen man den ÖPNV auch für Menschen erreichbar machen, die nicht Fahrrad fahren können oder wollen, sagte Zander. Gerade Menschen, die nicht so mobil sein, müssten zurzeit jedoch Umwege in Kauf nehmen, um ihr Ziel zu erreichen. Aus Zanders Sicht sei das Thema zu sehr auf die leichte Schulter genommen worden. So hätte der Bahnhof Marienfelde ihm zufolge bereits vor Jahren barrierefrei ausgebaut sein sollen, doch das Projekt habe sich nun erneut verschoben.

Insgesamt ging man bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans davon aus, dass acht U-Bahnhöfe bis Januar 2022 nicht barrierefrei sein würden – nach dem aktuellen Stand hat sich diese Zahl also vervierfacht. „Obwohl seit vielen Jahren angemahnt, hat man viel zu spät mit dem Bau von Aufzügen begonnen“, meint deshalb Verkehrspolitiker Zander.