Badesaison Freibäder in Berlin öffnen: Diese Regeln gelten

Noch ist das Becken im Sommerbad Humboldhain menschenleer. Am Freitag den 21.5.2021 öffnen einige Berliner Freibäder.

Am Freitag startet die Badesaison in Berlin. Die Morgenpost gibt einen Überblick, was Sie dabei beachten müssen.