„Kannibale von Pankow“: Anklage wegen Mordes erhoben

Teile der Leiche des Opfers wurden am 8. November 2020 am Buchholzer Graben gefunden.

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen den als „Kannibale von Pankow“ zu trauriger Berühmtheit erlangten Stefan R. Anklage wegen Mordes vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts erhoben. Sie wirft dem 41-Jährigen vor, am 6. September den 43 Jahre alten Stefan T. aus Lichtenberg in seiner Pankower Wohnung getötet zu haben. Beide hatten sich laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft am selben Tag über ein Dating-Portal kennengelernt.

Die Tötung geschah zur „Befriedigung des Geschlechtstriebs“ des mutmaßlichen Täters. Wie Stefan T. zu Tode kam, sei nicht bekannt. „Die Leiche des Opfers soll der Angeschuldigte anschließend noch in seiner Wohnung zerteilt und die Leichenteile an verschiedenen Orten in Berlin abgelegt haben.“ Sie wurden unter anderem am Buchholzer Graben in Buch gefunden.

Keine Hinweise auf Einwilligung in Tötung

Laut Staatsanwaltschaft gebe es keine Hinweise dafür, dass das Opfer in seine Tötung „eingewilligt“ hatte. Die ersten Leichenteile wurden am 8. November gefunden. Der Privatschullehrer Stefan R. wurde kurz darauf festgenommen und befindet sich seit dem 18. November in Untersuchungshaft.

„Durch die Auswertung des Chatverlaufs über das vom Angeschuldigten und seinem Opfer genutzte Dating Portal, die Ermittlung des Taxifahrers, der das Opfer zur Wohnung des Angeschuldigten gefahren hatte, den Einsatz von Mantrailer Hunden sowie umfangreiche weitere Ermittlungen konnte der Angeschuldigte als Tatverdächtiger ermittelt werden“, heißt es von der Staatsanwaltschaft.