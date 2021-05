Holocaust verharmlost: Polizeianwärter zu Recht entlassen

Ein Anwärter der Polizei verharmloste in einem Gruppenchat den Holocaust und wurde entlassen. Zu Recht, sagt das Verwaltungsgericht.

Berlin. Die fristlose Kündigung eines Anwärters der Berliner Polizei, der den Holocaust verharmlost hatte, ist rechtmäßig. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht bereits am 10. Mai per Eilverfahren, wie es am Dienstag bekannt gab. Der Vorfall „rechtfertigt die sofortige Entlassung eines Polizeianwärters aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf“, wie es im einer Mitteilung heißt.

Der junge Mann, Jahrgang 1993, hatte im Mai 2020 ein Bild in eine Chatgruppe gepostet, der 25 Nachwuchskräfte der Berliner Polizei angehörten. Er soll mehrere Fotos der 1945 in einem Konzentrationslager der Nazis ermordeten Anne Frank veröffentlicht haben, wobei das in einem Fall auf eine Pizzaverpackung montiert gewesen und mit „Die Ofenfrische“ überschrieben gewesen sei. Die Chatgruppe war offenbar nach einem Hinweis aus den eigenen Reihen im Herbst 2020 bekannt geworden.

Polizeianwärter zu recht als „charakterlich ungeeignet“ angesehen

Der Anwärter für den Rang des Polizeikommissar absolvierte den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Dienst der Schutzpolizei und war auf dem Klageweg gegen seine Kündigung vorgegangen. Das Verwaltungsgericht folgte allerdings der Polizei, die den jungen Mann als „charakterlich ungeeignet“ für den Dienst ansieht.

Mit seinem Verhalten sei er den an Polizeivollzugsbeamte zu stellenden Anforderungen nicht gerecht geworden, heißt es in der Begründung. Von ihnen werde erwartet, „sich rückhaltlos für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und für den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung von Berlin einzusetzen“. Das Verhalten des Anwärters sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.

Der Anwärter, der eine „antisemitische, allgemein menschenverachtende und diskriminierende Gesinnung an den Tag gelegt“ habe, steht außerdem im Verdacht, sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, der Volksverhetzung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener strafbar gemacht zu haben. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erhoben werden.