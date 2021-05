Geflüchtete in Berlin werden jetzt mit Biontech geimpft

Berlin. Die Impfkampagne in den Berliner Unterkünften für Geflüchtete macht nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) Fortschritte. Allerdings sei bisher nur ein Drittel der Geflüchteten bereit gewesen, sich auch impfen zu lassen, wie es in einer Mitteilung von Dienstag hieß.

Vom Start der Kampagne am 29. April bis einschließlich 14. Mai seien 18 von 80 Unterkünften durch mobile Impfteams erreicht worden, rund 1.100 Personen hätten eine Impfung erhalten. Dies seien rund 36,6 Prozent der Erwachsenen, die in den betreffenden Wohnheimen leben. In dieser Woche seien weitere Impf-Einsätze in 15 Unterkünften geplant. Geflüchtete können sich auch über eine Arztpraxis oder im Impfzentrum impfen lassen. Ältere Menschen und Risikopatienten innerhalb der Bewohnerschaft hätten zum Teil bereits früher ein Impfangebot erhalten.

Geflüchtete werden mit Vakzin von Biontech geimpft

Zu Beginn der mobilen Impfkampagne in den Unterkünften sei der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz gekommen, teilte das Landesamt mit. Nach der Empfehlung des RKI, diesen Impfstoff nur noch an Personen über 60 Jahren zu geben, sei die Impfkampagne ab dem 5. Mai mit dem Impfstoff von Biontech fortgesetzt worden.

„Wir sind froh, dass die Impfkampagne zügig wieder aufgenommen werden konnte und wir nun einen Impfstoff einsetzen können, von dem wir hoffen, dass er eine breite Akzeptanz findet. Durch Aufklärungsgespräche und gut verständliche Informationsmaterialien wollen wir die Impfbereitschaft der Menschen in Unterkünften weiter erhöhen, sagte der Präsident des Landesamtes, Alexander Straßmeir. Neben den Geflüchteten könnten sich auch die Mitarbeiter in den Unterkünften von den mobilen Teams impfen lassen.