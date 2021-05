Haftbefehl: Hildmann soll von Justiz gewarnt worden sein

Berlin. Der Berliner Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann soll vorab über einen Haftbefehl gegen ihn informiert worden sein. Der Kochbuchautor habe sich daraufhin in die Türkei abgesetzt. Es bestehe der Verdacht, dass Hildmann aus der Justiz einen Tipp erhalten habe. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat demnach ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um den Vorwurf zu klären. Das berichten der Sender WDR und die "Süddeutsche Zeitung"

Im Februar hatte der Rechtspopulist Hildmann in den sozialen Netzwerken ein Bild von sich gepostet und dazu geschrieben, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege und er sich im Ausland befinde. Zu diesem Zeitpunkt soll der Berliner Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt gewesen sein, dass gegen Hildmann ein Haftbefehl vorlag, berichten der WDR und die "Süddeutsche Zeitung". Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nun gegen unbekannt wegen des "Verrates von Dienstgeheimnissen".

Haftbefehl am Freitag - Staatsanwaltschaft erst am Montag informiert

Bereits Anfang des Jahres sei beim Amtsgericht Berlin-Tiergarten ein Haftbefehl gegen Hildmann beantragt worden. Im Februar habe dann eine Haftrichterin dem stattgegeben. Weil der Antrag am Freitagnachmittag offenbar kurz vor Dienstschluss bearbeitet wurde, sei die Staatsanwaltschaft erst drei Tage später, also am Montag, darüber informiert worden. In der Zwischenzeit soll Hildmann einen Hinweis erhalten und sich vermutlich in die Türkei abgesetzt haben.

Hildmann hatte wiederholt Proteste gegen die Corona-Maßnahmen organisiert. Gegen den rechtsextremen Verschwörungstheoretiker wird wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

