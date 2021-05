Vier Verletzte bei Wohnungsbrand: 300 000 Euro Schaden

Angermünde. Vier Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Angermünde ins Krankenhaus verletzt worden. Unter ihnen sei auch die 75 Jahre alte Mieterin der Wohnung, in der das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache entstand, teilte die Polizei am Montag mit. Die Hausbewohner hätten sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig in Sicherheit gebracht, die Wohnungen der umliegenden Nebenaufgänge des Wohnhauses in Angermünde (Landkreis Uckermark) seien evakuiert worden. Zwei Hunde seien darüber hinaus mit Rauchgasvergiftungen geborgen worden. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden des Brandes vom Samstagnachmittag, über den die Polizei am Montag informierte, wird derzeit auf rund 300 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.

