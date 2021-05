Impfreihenfolge: Kassenärzte warnen vor schneller Aufhebung

Potsdam. Wegen zu wenig zur Verfügung stehendem Impfstoff warnen Brandenburgs Kassenärzte davor, die vorgeschriebene Impfreihenfolge vorschnell oder gar komplett aufzuheben. Die aktuelle Diskussion um die Erweiterung und gar Aufgabe der Priorisierung sei wenig zielführend - wenn nicht sogar populistisch, erklärte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Peter Noack am Montag. "Hier werden in der breiten Bevölkerung Hoffnungen auf sehr schnelle Impftermine geweckt, die nicht erfüllt werden können, und es wird viele enttäuschte Impfwillige geben", warnte er. Es mangele weiter an Impfstoff. Über die Zukunft der Priorisierung und die Mangelverwaltung soll nach Angaben der KVBB am Dienstagabend auf einem ärztlichen Impfgipfel mit Vertretern wichtiger Berufsverbände beraten werden.

Brandenburg will mehr Menschen im Land ein Impfangebot gegen das Coronavirus machen und dafür die Prioritätsgruppe 3 vollständig freigeben. Das hatte in der vergangenen Woche der zuständige Steuerungsausschuss beschlossen. Bislang sind nicht alle Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, impfberechtigt. Der Beschluss muss dem Sprecher zufolge noch durch das Impfkabinett bestätigt werden. Damit sei Anfang kommender Woche zu rechnen.

Die Praxen erhielten in dieser und der kommenden Woche lediglich 12 Impfdosen pro Arzt für Erstimpfungen, berichtete Noack. Diese geringe Menge sei nicht einmal ausreichend für all die Menschen, die jetzt bereits priorisiert geimpft werden können. Die Priorisierung sollte erst fallen, wenn dauerhaft ausreichend Impfstoff verfügbar sei.

In den Praxen wurden in der vergangene Woche über 70 000 Impfungen verabreicht, wie die KVBB weiter mitteilte. Die Zahl könne noch deutlich gesteigert werden, weil immer mehr Fachärzte die Impfungen unterstützten. Rund 54 000 Menschen ließen sich in Impfzentren impfen, mehr als 6 000 Impfungen wurden über die Krankenhäuser verabreicht, fast 5 900 durch die mobilen Impfteams. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche nach Angaben des Impflogistik-Stabs 139 980 Impfdosen verabreicht: 84 295 Erst- und 55 685 Zweitimpfungen. Seit Beginn der Impfkampagne wurden 1 114 386 Impfungen durchgeführt.

