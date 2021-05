Alba sorgt sich nach Finalpleite um zwei Leistungsträger

Berlin. Alba Berlin musste nach der bitteren Finalniederlage im deutschen Basketball-Pokal gleich mehrere Tiefschläge verkraften. "Wir sind sehr enttäuscht. Wir haben alles rausgeholt", sagte Manager Marco Baldi nach dem 79:85 am Sonntag. Neben der verpassten Titelverteidigung gegen den Dauerrivalen Bayern München kehrten auch noch mit zwei Verletzten heim: Luke Sikma und Nationalspieler Johannes Thiemann. "Das wäre ein herber Verlust", sagte Baldi.

Beide Spieler schieden während der Partie aus, weil sie Schläge abbekommen hatten. "Luke Sikma hat sogar zwei gekriegt, einen am Bein und einen in den Rücken. Man weiß nicht, ob es nur blockiert ist und ins Bein ausstrahlt", sagte der Manager. Eine MRT-Untersuchung soll am Montag für Aufklärung sorgen. Beide Akteure fehlten Alba in der Schlussphase gegen Bayern. Für Baldi war das auch ein Grund für die Pleite. "In der Phase, in der das Spiel sozusagen Knochen auf Knochen ging, sind die beiden raus. Das hat uns Struktur genommen", sagte der Alba-Manager.

Ein Ausfall beider wichtiger Akteure wäre für Alba fatal. Denn schon am Donnerstag (19.00 Uhr/Magentasport) starten die Berliner gegen die Hamburg Towers in das Playoff-Viertelfinale der Bundesliga. Und die Finalniederlage muss erst einmal verdaut werden. "Das muss man jetzt aus den Klamotten kriegen und das wird schwer. Weil das ein physischer Kraftakt war", sagte Baldi.

Und gegen Hamburg erwartet er ein ähnliches Spiel. "Weil wir wieder einen Gegner haben, der mit extrem viel Intensität und Energie spielt. Die werden uns das Leben wahnsinnig schwer machen", warnte der 59-Jährige. Noch hat Alba mit der Titelverteidigung in der Meisterschaft ein Ziel. Baldi fordert deshalb: "Man muss sich wieder aufrichten und natürlich versuchen, sofort wieder ein Erfolgserlebnis hinzulegen."

