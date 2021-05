Wasserball SG Neukölln bleibt in der nächsten Saison in der A-Gruppe

Berlin (dpa/bb) – Die SG Neukölln spielt auch in der nächsten Saison in der A-Gruppe der Deutschen Wasserball-Liga. In der Relegation gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Schlotterbeck nach dem 13:7-Auswärtserfolg vor Wochenfrist bei Krefeld 72 am Samstag in der Schwimmhalle Schöneberg auch die zweite, diesmal enorm umkämpfte Partie mit 10:9 (4:5). Den Siegtreffer erzielte Berlins Teamkapitän David Kleine 20 Sekunden vor Abpfiff.

