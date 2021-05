Berlin. Durch Messerstiche ist ein Mann am James-Simon-Park in Berlin-Mitte am Oberschenkel verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zunächst war noch unklar, wie es zu der Auseinandersetzung in der Burgstraße kam. Der Polizei zufolge handelte es sich um oberflächliche Verletzungen.

