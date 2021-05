Gewalt in Nahost: Demonstration mit Palästina-Flaggen

Berlin. Angesichts der eskalierenden Gewalt in Nahost haben in Berlin Hunderte Menschen demonstriert. Teilnehmer schwenkten am Freitagnachmittag palästinensische Fahnen und skandierten "Freiheit für Palästina" sowie "Stoppt den Mord, stoppt den Krieg". Der Zug sollte vom Kottbusser Tor über die Sonnenallee zum Rathaus Neukölln führen. Nach Angaben der Polizei nahmen zunächst etwa 200 Teilnehmer an dem Protest teil, den eine Einzelperson angemeldet hatte. Die Polizei begleitete die Demonstration mit mehr als 200 Einsatzkräften, wie eine Sprecherin sagte.

Anlass des Protests war neben der eskalierenden Gewalt der Nakba-Tag (deutsch: Katastrophe), an dem an Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels erinnert wird. Die israelische Unabhängigkeitserklärung erfolgte am 14. Mai 1948; die Palästinenser begehen den Nakba-Tag jedes Jahr am 15. Mai.

Auch am Samstag wollen in Berlin verschiedene pro-palästinensische Gruppen auf die Straße gehen. In dem zugespitzten Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) der jüdischen Gemeinschaft in der Hauptstadt einen "bestmöglichen Schutz" zugesichert. Es werde alles unternommen, um israelische und jüdische, aber auch muslimische und palästinensische Einrichtungen zu schützen.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-600906/2