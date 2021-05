Corona Berlin: Welche Corona-Regeln in Berlin ab Mittwoch gelten

Berlinj. In Berlin sinkt der Corona-Inzidenzwert weiter. Seit Tagen unterschreitet er die 100. Am Freitag lag er bei 71,6. Vor diesem Hintergrund hat der Senat zahlreiche Lockerungen der strengen Corona-Regln beschlossen, die am 19. Mai in Kraft treten. Zugleich wird die Geltungsdauer der sogenannten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis zum 13. Juni verlängert.

Die Lockerungen seien in der Erwartung getroffen werden, dass ab dem 19. Mai die strengen Regelungen der Bundes-Notbremse in Berlin nicht mehr gelten würden, weil sich das Infektionsgeschehen weiter positiv entwickle. Über den Zeitplan für weitere Öffnungsschritte werde der Senat in der kommenden Woche beraten.

Lockerungen der Corona-Regeln in Berlin - Welche Regeln gelten

Ausgangssperre

Die Ausgangssperre endet am 19. Mai. Ganztags darf man sich dann im Freien allein, mit dem Partner oder Lebensgefährten, Angehörigen des eigenen Haushalts, mit Personen, für die ein Sorgerecht besteht oder mit Angehörigen eines weiteren Haushalts aufhalten, allerdings nicht mehr als insgesamt fünf Personen. Gleiches gelte für Veranstaltungen oder Zusammenkünfte im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Tag und Nacht dürfen sich jetzt ein Haushalt und eine Person in geschlossenen Räumen aufhalten. Damit entfällt das Besuchsverbot von 21 bis 5 Uhr.

Corona-Regeln in Berlin: Außengastronomie darf öffnen

Restaurants und Kneipen

Gaststätten und Kantinen dürfen ihre Außenbereiche ab dem 21. Mai für den Publikumsverkehr öffnen. Alle Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, zudem gelten die Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum im Freien. Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Innenräume der Restaurants, Kneipen und Cafés bleiben aber weiter geschlossen.

Frühere Überlegungen, wonach die Gäste sich vorher einen Termin buchen sollten, sind fallengelassen worden, wobei eine Tischreservierung angesichts der erwarteten Andrangs sicherlich angeraten ist.

Auch für das Einkaufen in Geschäften jenseits des alltäglichen Bedarfs ist laut Senatswirtschaftsverwaltung keine Terminvereinbarung mehr nötig, es bleibt aber bei den Quadratmeter-Vorgaben pro Kunde.

Wochenmärkte dürfen unabhängig vom Sortiment ohne negativen Corona-Test besucht werden.

Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und kulturelle Veranstaltungsstätten dürfen im Freien für Besucher öffnen, es gelten die Personenobergrenzen.

Diese Veranstaltungen sind künftig mit maximal 250 Personen wieder erlaubt, allerdings sind feste Sitzplätze vorgeschrieben oder negative Corona-Tests, wenn es keine festen Sitzplätze gibt.

Corona-Regeln: Strandbäder und Freibäder dürfen öffnen

Private Veranstaltungen

Veranstaltungen oder Zusammenkünfte im Freien sind mit maximal einem weiteren Haushalt gestattet. Dabei dürfen höchstens fünf Personen zeitgleich anwesend sein, Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgerechnet.

Strandbäder und Freibäder dürfen nach vorheriger Genehmigung des Gesundheitsamtes öffnen. Für die Genehmigung ist ein Hygiene- und Nutzungskonzept erforderlich.

Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten und Schiffsrundfahrten sind im Freien wieder erlaubt, allerdings nur nach vorheriger Terminbuchung und für einen fest begrenzten Zeitraum. Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

Welche Corona-Regeln für Sport in Gruppen gelten

Verkauf von Alkohol

Der Ausschank, die Abgabe und der Verkauf von alkoholischen Getränken ist von 23 bis 5 Uhr verboten. Zuvor galt das Verbot bereits ab 22 Uhr.

In Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung, in Musikschulen, Jugendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen und anderen freien Einrichtungen wird der allgemeine Präsenzbetrieb wieder eingeführt. Voraussetzung ist für Lehrer und Lernende ein negativer Corona-Test.

In der beruflichen Bildung und in der allgemeinen Erwachsenenbildung gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Bislang war eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Gruppensport wird im Freien wieder erlaubt, allerdings nur mit maximal zehn Personen, die alle einen negativen Corona-Test haben müssen. Die Testpflicht gilt nicht für schulpflichtige Kinder.

Die Berliner Regelungen zur Quarantäne bei einer Einreise aus dem Ausland werden aufgehoben. Seit dem 13. Mai gilt bundesweit die einheitliche Coronavirus-Einreiseverordnung.