Corona Berlin: Diese Regeln gelten jetzt

Restaurants, Kneipen, Freibäder: Seit Mittwoch, 19. Mai, sind in Berlin zahlreiche Lockerungen in Kraft getreten. Die Regeln im Überblick.

Die Corona-Regeln in Berlin werden gelockert, weil die Inzidenz weiter sinkt.

Der Senat hat zudem einen Stufenplan für weitere Öffnungen im Juni vorgelegt, der allerdings noch nicht beschlossen ist.

Restaurants, Kneipen, Besuchsverbote: Alle neuen Corona-Regeln für Berlin im Überblick.

Berlin. In Berlin liegt die Corona-Inzidenz stabil unter 100: Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 61,5. Damit lag der Wert den siebten Werktag in Folge unter dem kritischen Wert.

Vor diesem Hintergrund hat der Senat Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen, die am 19. Mai in Kraft getreten sind. Zugleich wurde die Geltungsdauer der sogenannten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis zum 13. Juni verlängert. Über den Zeitplan für weitere Öffnungsschritte hat sich der Senat bereits beraten, aber noch keinen Beschluss gefasst. Die Details des Stufenplans finden Sie unten.

Was bedeutet die sinkende Inzidenz in Berlin für die Corona-Regeln? Welche Bereiche des öffentlichen Lebens sollen wann und in welcher Form nun geöffnet werden? Was passiert mit der Ausgangssperre und den Kontaktbeschränkungen? Welche Regeln sollen in Restaurants und Kneipen, Biergärten und Cafés, in Geschäften und auf Märkten gelten? Und was soll in Strand- und Freibädern in Berlin geschehen? Die Morgenpost zeigt in einem Überblick, welche Regeln in Berlin gelten.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Corona in Berlin: Ausgangssperre endet, Lockerungen der Kontaktbeschränkungen

Ausgangssperre: Die Ausgangssperre ist seit dem 19. Mai aufgehoben. Ganztags darf man sich wieder im Freien allein, mit dem Partner, Angehörigen des eigenen Haushalts, mit Personen, für die ein Sorgerecht besteht, oder mit Angehörigen eines weiteren Haushalts aufhalten, allerdings nicht mehr als insgesamt fünf Personen.

Gleiches gilt für Veranstaltungen oder Zusammenkünfte im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Aufenthalt in geschlossenen Räumen: Tag und Nacht dürfen sich jetzt ein Haushalt und eine Person in geschlossenen Räumen aufhalten. Damit entfällt das Besuchsverbot von 21 bis 5 Uhr.

Private Veranstaltungen im Freien: Veranstaltungen oder Zusammenkünfte im Freien sind mit maximal einem weiteren Haushalt gestattet. Dabei dürfen höchstens fünf Personen zeitgleich anwesend sein, Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgerechnet.

Berliner Restaurants und Kneipen dürfen draußen öffnen

Restaurants, Kneipen, Biergärten, Kantinen: Gaststätten und Kantinen dürfen ihre Außenbereiche ab dem 21. Mai öffnen. Alle Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, zudem gelten die Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum im Freien. Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Innenräume der Restaurants, Kneipen und Cafés bleiben aber weiter geschlossen.

In Berlin dürfen auch Bars ab Freitag wieder Gäste bewirten. Wie für Cafés und Restaurants gilt das zunächst aber nur für die Außenbereiche und nach pandemiebedingten Regeln. Gäste müssen ein negatives Testergebnis nachweisen - oder vollständigen Impfschutz. Verpflichtend sind außerdem feste Sitzplätze.

Ab dem 18. Juni soll auch die Innengastronomie mit Personenbegrenzung, Reservierungspflicht und Testpflicht wieder öffnen dürfen.

Geschäfte: Auch für das Einkaufen in Geschäften jenseits des alltäglichen Bedarfs ist laut Senatswirtschaftsverwaltung keine Terminvereinbarung mehr nötig, es bleibt aber bei den Quadratmeter-Vorgaben pro Kunde. Ab dem 18. Juni soll die Testpflicht im Einzelhandel entfallen. Voraussetzung sind stetig sinkende Infektionszahlen.

Wochenmärkte: Wochenmärkte dürfen unabhängig vom Sortiment ohne negativen Corona-Test besucht werden.

Kinos, Theater, Oper, Konzerthäuser: Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und kulturelle Veranstaltungsstätten dürfen im Freien für Besucher öffnen, es gelten die Personenobergrenzen. Diese Veranstaltungen sind künftig mit maximal 250 Personen wieder erlaubt, allerdings sind feste Sitzplätze vorgeschrieben oder negative Corona-Tests, wenn es keine festen Sitzplätze gibt.

Hotels: Hotels sollen ab dem 18. Juni wieder für touristische Übernachtungen öffnen dürfen.

Strandbäder und Freibäder in Berlin dürfen wieder öffnen

Zoo, Tierpark, Aquarium: Die Innenbereiche von Zoo und Tierpark sollen ab dem 4. Juni wieder öffnen dürfen. Voraussetzung sind eine Reservierungs- und Testpflicht. Das Aquarium öffnet seit dem 19. Mai 2021 wieder für Jahreskarteninhaber, und die Testpflicht für einen Besuch in Zoo und Tierpark entfällt (nicht für das Aquarium). Ab Freitag, 21. Mai, öffnet auch wieder die Außengastronomie, die Tierhäuser bleiben vorerst geschlossen.

Fitness-Studios, Tanzstudios: Fitness- und Tanzstudios sollen ab dem 4. Juni wieder öffnen dürfen, falls die Infektionszahlen weiter sinken.

Strandbäder und Freibäder: Am Freitag, 21. Mai, startet in Berlin die diesjährige Freibadsaison. Zunächst öffnen elf Frei- und Sommerbäder, darunter das Sommerbad Humboldthain, das Strandbad Wannsee, das Prinzenbad in Kreuzberg und das Sommerbad Pankow. Bis Mitte Juni sollen die anderen 14 Bäder folgen. Kinder bis zu 12 Jahren dürfen in den Sommerferien in den Berliner Bädern kostenlos schwimmen.

Wie in der vergangenen Saison gibt es Zeitfenster. Der Kartenverkauf läuft online. Neu ist eine Testpflicht: Am Eingang der Bäder muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ gilt auch ein Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion (nicht älter als sechs Monate) oder der Nachweis einer vollständigen Impfung (zweite Impfung 15 Tage zuvor).

In den Bädern bleiben Sprungtürme und Rutschen zunächst gesperrt, genauso wie Umkleiden und Duschen. Die Kapazität in den Becken ist begrenzt.

Diese Berliner Bäder öffnen ab Freitag, 21. Mai:

Kindersommerbad Platsch, ab 10 Uhr

Kombibad Gropiusstadt, ab 7 Uhr

Kombibad Seestraße, ab 7.30 Uhr

Kombibad Spandau Süd, ab 7 Uhr

Sommerbad Humboldthain, ab 7 Uhr

Sommerbad am Insulaner, ab 7 Uhr

Sommerbad Kreuzberg, ab 7 Uhr

Sommerbad Neukölln, ab 7 Uhr

Sommerbad Pankow, ab 7.30 Uhr

Sommerbad Wilmersdorf, ab 7 Uhr

Strandbad Wannsee, 10 Uhr

Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten, Schiffsrundfahrten: Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten und Schiffsrundfahrten sind im Freien wieder erlaubt, allerdings nur nach vorheriger Terminbuchung und für einen fest begrenzten Zeitraum. Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

Diese weiteren Corona-Regeln gelten in Berlin

Verkauf von Alkohol: Der Ausschank, die Abgabe und der Verkauf von alkoholischen Getränken ist von 23 bis 5 Uhr verboten. Zuvor galt das Verbot bereits ab 22 Uhr.

Musikschulen, Jugendverkehrsschulen: In Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung, in Musikschulen, Jugendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen und anderen freien Einrichtungen wird der allgemeine Präsenzbetrieb wieder eingeführt. Voraussetzung ist für Lehrer und Lernende ein negativer Corona-Test.

Berufliche Bildung: In der beruflichen Bildung und in der allgemeinen Erwachsenenbildung gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Bislang war eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Sport in Gruppen: Gruppensport wird im Freien wieder erlaubt, allerdings nur mit maximal zehn Personen, die alle einen negativen Corona-Test haben müssen. Die Testpflicht gilt nicht für schulpflichtige Kinder.

Quarantäne bei Einreise: Die Berliner Regelungen zur Quarantäne bei einer Einreise aus dem Ausland werden aufgehoben. Seit dem 13. Mai gilt bundesweit die einheitliche Coronavirus-Einreiseverordnung.

Corona-Regeln in Berlin: Dies ist ab dem 4. Juni geplant

Der Berliner Senat hat am Dienstag, 18.5., einen Stufenplan für weitere Öffnungsschritte in der Corona-Krise beraten, ihn aber noch nicht beschlossen. Es gebe zu viele Detailfragen zu klären, hieß es nach der Sitzung. „Die einzelnen Schritte wurden diskutiert und festgelegt“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). „Weil es komplex ist, wird es jetzt geordnet.“ Voraussichtlich noch in dieser Woche sollen dann die weiteren stufenweisen Öffnungsschritte veröffentlicht werden. Sinken die Infektionszahlen weiter, könnte es im Juni diese Lockerungen geben.

Kontaktbeschränkungen: Draußen dürfen sich wieder zehn Personen aus drei Haushalten plus Kinder bis 14 Jahren treffen. Drinnen bleibt es zunächst bei der ab Mittwoch (19.5.) geltenden Regelung, die Treffen von fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder erlaubt.

Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 500 Personen möglich; ab 250 Personen gilt generell eine Testpflicht. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, darunter in Theatern, Konzertsälen oder Kinos, sind mit bis zu 100 Personen erlaubt; ab 11 Teilnehmern besteht Testpflicht. Ausnahmen mit mehr Personen sollen bei maschineller Lüftung und nach dem Hygienerahmenkonzept Kultur möglich sein.

Freizeitangebote im Freien werden erlaubt. Die Innenbereiche von Zoo, Tierpark und Botanischem Garten dürfen öffnen - alles mit Reservierungs- und Testpflicht.

Sport: Bei Sport im Freien in Gruppen entfallen Obergrenzen, für Erwachsene besteht Testpflicht. Sport in geschlossenen Räumen wird in Gruppen von maximal zehn Personen und mit Testpflicht für Erwachsene erlaubt. Wettkämpfe in kontaktarmen Sportarten sind wieder möglich, im Profisport auch mit Zuschauern.

Fitness-, Sport- und Fitness- und Tanzstudios dürfen mit Personenbegrenzung, Terminbuchung und Testpflicht öffnen.

Hochschulen dürfen Bibliotheken öffnen und wieder Präsenzveranstaltungen in Kleingruppen anbieten, Mensen öffnen.

Geplante Öffnungen in Berlin ab dem 18. Juni

Kontaktbeschränkungen: Nun sind auch drinnen wie bereits seit 4. Juni draußen Treffen mit zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt - plus Kinder.

Veranstaltungen im Freien sind für bis zu 1000 Personen gestattet; ab 250 Personen besteht Testpflicht. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit bis zu 200 Personen möglich; ab 11 Personen besteht Testpflicht. Ausnahmen mit mehr Personen sollen möglich sein bei maschineller Lüftung und nach dem Hygienerahmenkonzept Kultur.

Gastronomie: Die Gastronomie darf auch ihre Innenräume öffnen, mit Personenbegrenzung, Reservierungs- und Testpflicht.

Freizeitangebote draußen sollen ohne Terminbuchung und ohne Test erlaubt sein, drinnen mit Terminbuchung und Testpflicht

Hotels dürfen wieder touristische Übernachtungen anbieten bei maximal 50 Prozent Belegung und Testpflicht.

Im Einzelhandel entfallen Testpflicht und Kontaktnachverfolgung.

Hochschulen dürfen wieder Prüfungen und größere Lehrveranstaltungen in Präsenz anbieten, mit Testung und Hygienekonzept.

Sport in Gruppen wird im Freien ohne Test erlaubt. Wettkämpfe im Freien sind generell mit Zuschauern, Testpflicht und Personenobergrenzen möglich. Keine Obergrenzen gelten mehr für Sport in geschlossenen Räumen, jedoch eine Testpflicht für Erwachsene. Wettkämpfe in geschlossenen Räumen im allgemeinen Sportbetrieb sind ohne Zuschauer mit Testpflicht und Personenobergrenzen erlaubt.

Prostitution: Sexuelle Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr werden wieder gestattet. In Bordellen und der „Prostitutionsvermittlung“ sind Hygienekonzept, Terminbuchung und Testpflicht Voraussetzung.