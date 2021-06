Corona Berlin: Das sind die neuen Regeln

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist deutlich gesunken.

Ab Freitag, 4. Juni, entfallen viele Pflichten in Gastronomie oder beim Shopping

Biergärten, Restaurants, Freibäder: Wo kein Test mehr nötig ist - die Corona-Regeln in Berlin im Überblick.

Berlin. In Berlin ist die Corona-Inzidenz deutlich gesunken. Der Senat hat daher weitere Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen, die am Freitag in Kraft treten sollen.

Was bedeutet die sinkende Inzidenz in Berlin für die Corona-Regeln? Welche Bereiche des öffentlichen Lebens sollen wann und in welcher Form nun geöffnet werden? Wo brauche ich keinen Corona-Test mehr? Was passiert mit der Ausgangssperre und den Kontaktbeschränkungen? Welche Regeln gelten in Restaurants und Kneipen, Biergärten und Cafés, in Geschäften und auf Märkten? Und wie ist die Situation in Strand- und Freibädern in Berlin? Die Morgenpost zeigt in einem Überblick, welche Regeln in Berlin gelten.

Corona-Regeln in Berlin: Das gilt ab Freitag, 4. Juni 2021

Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen:

Die Ausgangssperre ist bereits seit dem 19. Mai aufgehoben.

In Räumen dürfen sich ab dem 4. Juni sechs Personen aus drei Haushalten aufhalten. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

Draußen dürfen sich zehn Personen aus fünf Haushalten aufhalten (plus Kinder bis 14).

Einzelhandel:

Shoppen ohne Test? Auch das geht ab Freitag wieder. Im gesamten Einzelhandel entfällt die Pflicht für einen negativen Corona-Test.

Flohmärkte und Kunstmärkte sowie Spezialmärkte dürfen öffnen.

Gastronomie und Hotels:

Restaurants dürfen auch ihre Innenbereiche wieder öffnen. Wer aber drinnen speisen will, braucht eine Reservierung und muss einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Zudem gelten Personenobergrenzen.

In der Außen-Gastronomie entfällt ab Freitag die Testpflicht.

Touristische Übernachtungen in Hotels sind ab dem 11. Juni wieder möglich. Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorlegen.

Verkauf von Alkohol:

Abgabe, Ausschank und Verkauf von Alkohol sind künftig von 0 Uhr bis 5 Uhr verboten. Bislang galt das Verbot von 23 bis 5 Uhr.

Veranstaltungen und kulturelle Veranstaltungsorte:

Veranstaltungen im Freien sind bis zu 500 Personen erlaubt.

Ab 250 Personen müssen alle einen aktuellen negativen Covid-19-Test vorweisen. Darunter ist die Testpflicht abhängig vom Hygienekonzept.

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind bis zu 100 Personen erlaubt. Ab elf Personen gilt aber ebenfalls eine Testpflicht.

Ausnahmen mit mehr Personen sind möglich, wenn es eine maschinelle Lüftung gibt sowie gemäß dem Hygienerahmenkonzept Kultur und für Pilotprojekte.

Private Veranstaltungen aus besonderem Anlass wie Trauerfeiern, Hochzeiten und Taufen sind mit bis zu 50 Personen im Freien und in geschlossenen Räumen möglich, ab elf Personen gilt auch hier eine Corona-Test-Pflicht.

Singen in geschlossenen Räumen ist nach Maßgabe des Hygienerahmenkonzepts wieder zulässig.

Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser dürfen wieder öffnen. Es gelten die gleichen Regeln wie bei Veranstaltungen.

Freizeitangebote:

Freizeitangebote im Freien (Kletterwald oder ähnliches) sind erlaubt. Es besteht allerdings eine Reservierungspflicht. Außerdem ist ein negativer aktueller Corona-Test nötig.

Innenbereiche von Zoo, Tierpark, Botanischer Garten dürfen wieder öffnen. Auch hier gilt eine Reservierungs- und Testpflicht.

Sport:

Sport im Freien in Gruppen ohne Zahlenbeschränkung möglich, für Erwachsene gilt eine Corona-Testpflicht.

Sport in geschlossenen Räumen darf in Gruppen von maximal zehn Personen stattfinden, ebenfalls gilt eine Corona-Testpflicht für Erwachsene.

Fitness-, Sport- und Tanzstudios dürfen mit Personenbegrenzung wieder öffnen. Nötig sind eine Terminbuchung und ein negativer aktueller Corona-Test.

Wettkämpfe im Freien sind in allen Sportarten möglich, allerdings nur mit aktuellem Corona-Test und ohne Zuschauer.

Wettkämpfe für Profisport sind mit Zuschauern möglich. Es gelten Personenobergrenzen und Testpflicht.

Strandbäder und Freibäder:

Am Freitag, 21. Mai, startete in Berlin die diesjährige Freibadsaison. Zunächst öffneten elf Frei- und Sommerbäder, darunter das Sommerbad Humboldthain, das Strandbad Wannsee, das Prinzenbad in Kreuzberg und das Sommerbad Pankow. Bis Mitte Juni sollen die anderen 14 Bäder folgen. Kinder bis zu 12 Jahren dürfen in den Sommerferien in den Berliner Bädern kostenlos schwimmen.

Wie in der vergangenen Saison gibt es Zeitfenster. Der Kartenverkauf bei den Berliner Bäderbetrieben läuft online. Neu ist eine Testpflicht: Am Eingang der Bäder muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ gilt auch ein Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion (nicht älter als sechs Monate) oder der Nachweis einer vollständigen Impfung (zweite Impfung 15 Tage zuvor).

In den Bädern bleiben Sprungtürme und Rutschen zunächst gesperrt, genauso wie Umkleiden und Duschen. Die Kapazität in den Becken ist begrenzt.

Diese Berliner Bäder sind aktuell geöffnet:

Kindersommerbad Platsch, ab 10 Uhr

Kinderbad Monbijou, ab 11 Uhr

Kombibad Gropiusstadt, ab 7 Uhr

Kombibad Seestraße, ab 7.30 Uhr

Kombibad Spandau Süd, ab 7 Uhr

Sommerbad Humboldthain, ab 7 Uhr

Sommerbad am Insulaner, ab 7 Uhr

Sommerbad Kreuzberg, ab 7 Uhr

Sommerbad Neukölln, ab 7 Uhr

Sommerbad Mariendorf, ab 7 Uhr

Sommerbad Olympiastadion, ab 7 Uhr

Sommerbad Pankow, ab 7.30 Uhr

Kombibad Seestraße, ab 7.30 Uhr

Sommerbad Spandau Süd, ab 7 Uhr

Sommerbad Wilmersdorf, ab 7 Uhr

Strandbad Wannsee, 10 Uhr

Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten, Schiffsrundfahrten:

Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten und Schiffsrundfahrten sind im Freien wieder erlaubt, allerdings nur nach vorheriger Terminbuchung und für einen fest begrenzten Zeitraum. Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

Hochschulen:

Bibliotheken, PC-Pools und Arbeitsräume dürfen wieder öffnen, auch Präsenzveranstaltungen in Kleingruppen an Hochschulen mit Hygienekonzept sind ab Freitag wieder möglich.

Mensen dürfen analog zur Gastronomie wieder öffnen.

Musikschulen, Jugendverkehrsschulen:

In Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung, in Musikschulen, Jugendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen und anderen freien Einrichtungen wird der allgemeine Präsenzbetrieb wieder eingeführt. Voraussetzung ist für Lehrer und Lernende ein negativer Corona-Test.

Berufliche Bildung:

In der beruflichen Bildung und in der allgemeinen Erwachsenenbildung gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Bislang war eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Quarantäne bei Einreise:

Die Berliner Regelungen zur Quarantäne bei einer Einreise aus dem Ausland werden aufgehoben. Seit dem 13. Mai gilt bundesweit die einheitliche Coronavirus-Einreiseverordnung.