Hotels: CDU-Fraktionschef für Öffnung in erster Junihälfte

Zimmerschlüssel hängen in einem Hotel an einem Brett an der Hotelrezeption.

Potsdam. Brandenburgs CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann dringt auf eine Öffnung von Hotels im Juni. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen sinke kräftig, schrieb er am Freitag beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Nächste Woche öffnen Campingplätze und Ferienwohnungen. Setzt sich der Trend fort, sollten auch Hotels in der ersten Junihälfte wieder an den Start." Dies solle aber nur mit Testpflicht und Hygienekonzept möglich sein, betonte Redmann. "Die Branche braucht dringend eine Perspektive."

Die Brandenburgerinnen und Brandenburger können ab Freitag vor Pfingsten (21.5.) mit Negativtest und Termin wieder Gaststätten im Freien besuchen, wenn der Wert neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt stabil bei unter 100 liegt. Dann sind auch touristische Übernachten in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und in Charterbooten unter Bedingungen möglich, aber noch nicht in Hotels. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg fordert eine möglichst schnelle Lockerung auch für Hotels.

