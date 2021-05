Tierpark Berlin rettet 14 Strahlenschildkröten

Kurator Markus Klamt vom Tierpark Berlin holt gerettete Strahlenschildkröten am Flughafen Frankfurt ab und bringt sie nach Berlin.

Berlin. Sie wurden in ihrer Heimat gefangen genommen, brutal mit Klebeband fixiert und dann, in Reisegepäck versteckt, ins Ausland geschmuggelt. Jetzt ist der Tierpark Berlin ihre letzte Rettung. 14 vom Aussterben bedrohte und in Hongkong konfiszierte Madagaskar-Strahlenschildkröten haben im Tierpark Berlin eine neue Heimat gefunden.

Bereits im September 2019 waren im Gepäck eines Passagiers am Flughafen Hongkong ingesamt 57 mit Klebeband fixierte Schildkröten gefunden worden, berichtet der Tierpark Berlin. Neben 55 jungen Madagaskar-Strahlenschildkröten seien zwei Madagassische Schnabelbrustschildkröten konfisziert worden. Beide Arten sind vom Aussterben bedroht, das Fangen und der Handel mit ihnen verboten.

Wahrscheinlich sollten die Tiere auf dem Heimtiermarkt angeboten werden, berichtet der Tierpark weiter. Der Schmuggler wurde noch am Flughafen festgenommen und zu einer Geldstrafe und mehr als zwei Jahren Haft verurteil. Das sei eine der härtesten Strafen, die jemals nach dem Tierschutzgesetz von Hongkong verhängt wurde, so der Tierpark Berlin.

Die konfiszierten Schildkröten am Flughafen in Hongkong.

Foto: © 2021 Tierpark Berlin

Tierpark Berlin: Strahlenschildkröten bekommen Wildkräuter und ein Bad

Weil das Auffangzentrum in Madagaskar mit rund 25.000 Schildkröten bereits stark belastet sei und eine Auswilderung aktuell nur wenig erfolgversprechend, wurden mehrere der Tiere nach Deutschland überführt. In Berlin wurden die 14 Jungtiere nach ihrer langen Flugreise liebevoll umsorgt. „Nach einer Portion frischer Wildkräuter gab es für die jungen Strahlenschildkröten ein Bad im lauwarmem Wasser. Damit sich die jungen Tiere auch bei der hiesigen Luftfeuchtigkeit gesund entwickeln können, gehört dies nun zu ihrem täglichen Ritual“, erklärt Tierpark-Kurator Markus Klamt.

Woher die Tiere genau stammen und wann sie geschlüpft sind, konnte nicht ermittelt werden. In den ausgestellten Dokumenten werden sie auf ein Alter zwischen zwei und zehn Jahren geschätzt. Derzeit befinden sich die Tiere noch in Quarantäne. Ab voraussichtlich Ende Mai sollen sie gemeinsam mit anderen Tieren ihres Lebensraumes wie Halsbandmakis am Affenhaus auch für die Besucher des Tierparks zu sehen sein.

Zur Zeit befinden sich die Strahlenschildkröten im Tierpark Berlin in Quarantäne.

Foto: © 2021 Tierpark Berlin

Artenschutz-Programm im Tierpark Berlin

Im Tierpark Berlin werden die Strahlenschildkröten Teil des Artenschutz-Programms. „Das weltweite Artensterben gehört zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Wenn es so weitergeht, wird die Strahlenschildkröte innerhalb der nächsten vier Jahrzehnte gänzlich aus ihrem natürlichen Lebensraum verschwunden sein“, erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Mit nachhaltigen Maßnahmen könne ein Großteil der vom Aussterben bedrohten Tiere langfristig geschützt werden. „Wir hoffen, mit der Zucht der uns anvertrauten Tiere einen wichtigen Beitrag für den Erhalt dieser Tierart zu leisten“, so Knieriem.

Ihren Namen verdankt die Strahlenschildkröte übrigens ihrer auffälligen Musterung: Markante gelbe Linien verlaufen strahlenförmig auf dem hoch gewölbten Panzer nach außen. Die Musterung dient der Tarnung im Gebüsch. Eine ausgewachsene Strahlenschildkröte wiegt bis zu 16 Kilogramm und kann 190 Jahre alt werden. Beheimatet sind Strahlenschildkröten ausschließlich in Madagaskar. Hier sind sie vor allem in Trockenwäldern sowie Dornbuschsavannen im Süden des Landes zu finden.