SPD-Kanzlerkandidat Scholz auf Wahlkampftour in Potsdam

Potsdam. SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz besucht am heutigen Freitag (13.30 Uhr) im Rahmen seiner Wahlkampftour die Hoffbauer-Stiftung in Potsdam. In Hermannswerder informiert er sich über die Ausbildung in Gesundheitsberufen.

Die Stiftung besteht seit 120 Jahren. Auf dem entstehenden Gesundheitscampus auf Hermannswerder ist ein Neubau geplant. Aktuell werden in Schulen Fachkräfte für Pflegeberufe und Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistenz ausgebildet. In weiteren Schulen soll künftig die ganze Breite an Gesundheitsberufen ausgebildet werden. Der Gesundheitscampus wird gemeinsam von der Stiftung mit dem Klinikum Ernst von Bergmann und dem Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin geführt. Ziel ist, die Attraktivität der Gesundheitsberufe und die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte zu fördern.

