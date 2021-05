Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen.

Neuruppin. Ein 40-jähriger Autofahrer ist auf der A24 mit seinem Wagen gegen eine Mittelschutzleitplanke geprallt und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagezentrums Brandenburg mitteilte, verunglückte der Mann am Mittwochabend zwischen Neuruppin und Heiligengrabe-Herzsprung (Landkreis Ostprignitz-Ruppin). Mit schweren Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

