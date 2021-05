Christi Himmelfahrt in Berlin: Die besten Ausflugstipps

Auch 2021 steht Christi Himmelfahrt im Zeichen von Corona. Ein paar Tipps, was in Berlin möglich und garantiert wetterfest ist.

Berlin. Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen müssen weiterhin eingehalten werden. Durch die Bundesnotbremse gelten strenge Regeln auch an Christi Himmelfahrt. Mit vielen Freunden und Bekannten auf dem Fahrrad durch Berlin ziehen, ist dieses Jahr nicht möglich. Und auch das Wetter spielt nicht mit: 14 Grad und viel Regen werden vorhergesagt.

Dennoch: Einige Ausflüge sind trotz allem drin. Diese Unternehmungen sind coronakonform und wettergerecht.

Karls Erlebnis-Dorf in Elstal

Das Erlebnis-Dorf in Brandenburg hat auch am Feiertag für seine Gäste geöffnet. Für Kleinkinder und Kinder stehen eine Riesenschaukel und eine Hüpfburg zur Verfügung. Außerdem gibt es Essen to go und einen Manufakturen-Markt, auf dem Lebensmittel wie Marmelade verkauft werden. Für den Besuch im Karls Erlebnis-Dorf wird kein Corona-Test benötigt. Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht.

Karls Erlebnis-Dorf, Zur Döberitzer Heide 1, 14641 Wustermark, 8-18 Uhr, Eintritt frei, karls.de/elstal

Lesen Sie auch: Diese Supermärkte haben an Christi Himmelfahrt geöffnet

Galli Theater Berlin: Theater für Kinder und Erwachsene online gucken

Das Galli Theater Berlin bietet auch am Feiertag ein virtuelles Theaterstück für die ganze Familie an. Zu sehen gibt es das tapfere Schneiderlein oder den Froschkönig. Auch für die Erwachsenen hat das Theater ein Online-Programm aufgestellt. Unter anderem zur Verfügung steht die "7 Typen Show", in der es um unterschiedliche menschliche Typen geht oder der "Beziehungscoach", der einem Paar aus der Beziehungskrise helfen möchte. Für das virtuelle Theaterstück einfach ein Ticket kaufen, Link und Passwort eingeben und einem gemütlichen Nachmittag vor dem Laptop steht nichts mehr im Weg.

Galli Theater Berlin, Kindertheater ab 12 Euro, Erwachsenentheater ab 23 Euro, galli-berlin.de

Museen in Berlin: Virtuelles Hopping

Wer die eigenen vier Wände zumindest virtuell für einen Moment verlassen möchte, kann in verschiedene 3-D-Ausstellungen von Museen und Galerien gehen. Das Museum Barberini bietet einen digitalen Rundgang durch „Rembrandts Orient“ an, die Berlinische Galerie zeigt eine Tour durch die „Gezeichnete Stadt“. Für die Kinder gibt es beim Museum für Naturkunde einen online Audioguide für zu Hause.

Museum Barberini, Rundgang, kostenlos, www.museum-barberini.de

Berlinische Galerie, Rundgang, kostenlos, berlinischegalerie.de

Museum für Naturkunde, Rundgang, kostenlos www.museumfuernaturkunde.berlin

Konzerte erleben

Die Punkband Abwärts live erleben oder doch eher einen aktuellen Film aus Berlin mit Live-Musik von Alexander Kraut sehen? Der Musiker geht seit Pandemiebeginn durch die Stadt und hält die Veränderung mit einer Kamera fest, am Abend gibt es ein Video mit Musik zu sehen. Beides ist an diesem Donnerstag online möglich.

Konzert der Punkband Abwärts auf Spendenbasis, 21 Uhr, www.so36.com

Berlin Alive auf Spendenbasis, 21 Uhr, www.berlinalive.de

3-Gänge-Menü für die ganze Familie zaubern

Mit der App Kitchen Stories können einfach und schnell Gerichte gekocht werden. Wer noch eine Herausforderung für Christi Himmelfahrt sucht, kann auch mehrere Gänge für die Familie zubereiten. Es gibt sowohl die Kategorien Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Dazu können Filter wie vegan, gluten- oder zuckerfrei eingestellt werden. Wie wäre es also mit einer Frühlingspasta, einem Antipasta-Salat und zum Abschluss ein Apfelkuchen?

App Kitchen Stories kostenlos, www.kitchenstories.com

Einen Rundgang durch das eigene zu Hause

Berlin mit anderen Augen sehen, das geht mit Lialo und ihren speziellen Touren durch die Stadt. Wenn das Wetter nicht mitspielt, bietet die App aber auch Touren an, die zu Hause gemacht werden können. Kegeln im Flur und dabei knifflige Rätselfragen beantworten, so wird die Wohnungstour zu einem echten Abenteuer.

Lialo, kostenlos, www.lialo.com

Poetry Slam oder Brecht Spaziergang

Das Wetter wird für eine Zeit lang besser und der Regenradar zeigt den nächsten Schauer erst wieder in einer Stunde an? Dann schnell raus auf einen Spaziergang mit einer Poetry Slam Tour. Seit Februar kann mit verschiedenen Slams zur Charité oder zum Tempelhofer Feld gelaufen werden. Der Gang mit Brecht ist ein Audiospaziergang durch Berlin mit erst kürzlich gefundenen Notizen des Lyrikers. Für die Reise braucht es nur ein Handy und ein paar Kopfhörer.