Verfassungsschutz: Verschwörungstheoretiker im Fokus

Berlin. Der Berliner Verfassungsschutz hat dem Bereich „Verschwörungserzählungen“ in seinem Jahresbericht 2020 erstmals ein eigenes Kapitel gewidmet. Deren Bedeutung habe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie extrem zugenommen, heißt es. Viele der Theorien seien nicht nur Unsinn, sage der Präsident des Verfassungsschutzes Michael Fischer am Dienstag bei der Vorstellung des Berichts. „Es ist ein ganz erhebliches Mittel, um verfassungsfeindliche Ideologien zu transportieren und anschlussfähig zu machen.“

Der Berliner Verfassungsschutz beobachtet auch Teile der Corona-Demonstrationen. Es geht laut Innensenator Andreas Geisel (SPD) um eine Gruppe, die sich immer weiter radikalisieren und die Demokratie verächtlich machen würde. „Wir befürchten, dass es ein Phänomen ist, dass mit dem Ende der Corona-Proteste nicht verschwinden wird“, sagte Geisel. Es lasse sich weder links noch rechts einordnen.

Geisel: Größte Bedrohung geht vom Rechtsextremismus aus

Die größte Bedrohung für die Demokratie gehe allerdings vom Rechtsextremismus aus, so der Innensenator weiter. Entsprechende Gruppierungen hätten in Berlin den Anschluss an die Corona-Proteste gesucht. „Sie stellten zwar nicht die Mehrheit dar, aber waren sichtbarer Bestandteil der Proteste, ohne dass man sich von ihnen deutlich distanziert hätte“, so Geisel weiter. Alle Aktivitäten der Rechtsextremen unabhängig der Corona-Proteste seien „ohne öffentliche Resonanz“ geblieben.

Laut Bericht werden aktuell rund 1430 Personen in Berlin dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Das Plus von knapp 200 gegenüber dem Vorjahr wird auch damit erklärt, dass der Flügel der AfD im März 2020 als rechtsextrem eingestuft wurde. Dieser wurde zwar nach eigenen Angaben kurz darauf aufgelöst. „Das Netzwerk besteht aber fort“ so Geisel weiter.