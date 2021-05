BVG: So sollen die neuen U-Bahn-Züge für Berlin aussehen

Berlin. Sie sollen durch verbesserte Funktionalität, moderne Optik und Barrierefreiheit überzeugen: die neuen U-Bahn-Züge der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Bis die ersten Testfahrten beginnen wird es zwar noch bis Ende 2022 dauern, schon jetzt zeigt ein 1:1-Modell der neuen Baureihe aber, wie die künftigen Wagen aussehen sollen. Zu sehen ist das sogenannte Mock-up im Deutschen Technikmuseum in Berlin, das planmäßig am 1. Juni wieder öffnen will. Schon vorab finden Interessierte online ein 360-Grad-Modell des Fahrzeugs.

Die neuen U-Bahnen, so formulierte es BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt, würden „über Jahrzehnte das Bild unserer Stadt prägen“. Der Auftrag der BVG an die Firma Stadler aus Pankow, wo die Fahrzeuge konstruiert und gebaut werden, umfasst bis zu 1500 Wagen. Die Serienlieferung soll, wenn sich die U-Bahnen bei den Testfahrten bewähren, Ende 2023 starten und bis 2032 weitergehen. Rund 40 Jahre kalkuliert man als Einsatzzeit, die U-Bahn-Generation wären somit bis in die 2070er-Jahre in der Stadt unterwegs.

BVG will U-Bahn-Flotte perspektivisch vergrößern

Dass das realistisch ist, beweisen die aktuellen Züge: Die ältesten U-Bahnen, die zurzeit noch eingesetzt werden, stammen aus dem Jahr 1964. Das Durchschnittsalter der 1300 Fahrzeuge umfassenden Flotte liegt bei 26 Jahren. Mit den neuen U-Bahnen sollen in einem ersten Schritt alte Fahrzeuge ersetzt werden, perspektivisch gehe es aber auch um einen Flottzuwachs, also die Zahl der Wagen zu erhöhen, heißt es von der BVG.

Punkten sollen die neuen U-Bahnen – auch die etwas schmaleren Wagen, die auf den „Kleinprofil“-Linien U1 bis U4 eingesetzt werden – mit einem weiten Raumeindruck. Der Bereich um die Türen wurde aus dem Grund verbreitert, die Fenster in den Türen reichen bis fast zum Boden und Trennwände neben dem Eingang fallen angrenzend an Mehrzweckbereiche für Fahrgäste mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrrad weg. Das soll ihnen auch den Ein- und Ausstieg erleichtern.

Die neuen U-Bahnen der BVG in Berlin sollen mit einem weiten Raumgefühl überzeugen.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Gestaltung des Türbereichs ermögliche zudem einen schnellen Fahrgastwechsel, sagte Erfurt, Betriebsvorstand der BVG. „Das war für uns wichtig.“ Allerdings gibt es in den Zügen der Kleinprofil-Linien künftig nur noch zwei statt drei Türen pro Wagen und Seite, im Gegenzug bieten sie mehr Sitzplätze. Bei den übrigen Großprofil-Linien sind die Wagen etwas länger und behalten drei Türen.

Neue U-Bahnen in Berlin: Rückmeldung zu Barrierefreiheit positiv

Um sicherzustellen, dass die neuen Züge tatsächlich bei der Barrierefreiheit überzeugen können, seien Behindertenverbände in den Entstehungsprozess eingebunden worden und hätten auch das Modell bereits getestet. Der Wagenkasten des Mock-ups ist aus Holz gefertigt, im Innenraum für Fahrgäste wie für die Fahrer wurden aber weitgehend Originalteile verbaut. „Die Rückmeldungen waren sehr positiv“, sagte Nicole Grummini, Bereichsleiterin U-Bahn bei der BVG. Lob habe es für das Raumgefühl gegeben und dafür, dass Wünsche der Verbände in der Konstruktion der Züge berücksichtigt worden seien.

Sollen Fahrgästen in Zukunft mehr Informationen liefern: die Monitore der neuen U-Bahnen der BVG.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Weitere Veränderungen in den neuen U-Bahnen: Große Monitore an den Seiten sollen Fahrgästen künftig noch mehr Informationen zum Linienverlauf, zu Anschlüssen oder Störungen liefern. Das Lichtkonzept soll moderner wirken, die Beleuchtung könne künftig auch gedimmt werden, erklärte Björn Braune, Projektleiter Fahrzeugbeschaffung. Es gibt zusätzliche Haltestangen zwischen den Sitzen, die auch für Kinder besser erreichbar sein sollen, und für die Fahrer Touchscreen-Monitore statt einer bisher eher analogen Steuerung. Zudem sollen die Fahrzeuge Stadler zufolge geräuschreduziert unterwegs sein.

Wer ab dem 1. Juni das neue U-Bahn-Modell im Technikmuseum ansehen will, der wird direkt daneben auch das älteste, in Deutschland noch erhaltene U-Bahn-Fahrzeug finden. Es stammt aus dem Jahr 1902 und wird nun, nach jahrzehntelanger Restaurierung durch Ehrenamtliche, erstmals gezeigt. Auch dieses Fahrzeug ist ein Beweis für die langjährige Einsatzzeit der U-Bahnen: Noch bis 1969 sei der Wagen in Betrieb gewesen und zuletzt im damaligen Ostberliner Teilnetz gefahren, sagte Lars Quadejacob, Leitung des Sammlungsbereichs Landverkehr im Museum. Darin sieht er auch „einen Beitrag zur Nachhaltigkeit“.

Im Berliner Technikmuseum ist neben der neuen U-Bahn der BVG auch die älteste erhaltene U-Bahn aus Deutschland zu sehen.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

U-Bahn-Modell soll später für Fahrerschulungen dienen

Das Modell des neuen U-Bahnwagens soll noch bis Ende Mai 2022 im Technikmuseum zu sehen sein – aber auch darüber hinaus weiter genutzt werden, wie Betriebsvorstand Erfurt betonte. Das Mock-up werde dann auf einem BVG-Gelände stehen und etwa für Fahrerschulungen dienen.

Die neuen U-Bahnen sollen in der Vorserie ab Ende 2022 ihre Testfahrten voraussichtlich auf allen Linien in der Stadt erledigen, sagte Braune. Mithilfe von Schaumstoff, der von außen an den Zügen angebracht wird, wird dann etwa überprüft, ob diese problemlos durch alle Tunnel passen. Konfliktpunkt sei dabei in der Regel weniger der Tunnel selber, es gehe eher um Einbauten wie Signalanlagen, erklärte der Projektleiter, der sich aber zuversichtlich zeigt: „Es sollte keine Probleme geben.“ Ab Ende 2023, wenn also die Serienlieferung beginnt, sollen die ersten neuen Großprofil-Züge vermutlich auf der Linie U5 fahren, so Braune. Bei den Kleinprofil-Linien überlege man derzeit noch zwischen der U1 und der U3.