Weltkriegsbombe in Potsdam soll Mittwoch entschärft werden

Potsdam. Eine in der Potsdamer Innenstadt entdeckte 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe soll an diesem Mittwoch vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes entschärft werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die Fliegerbombe britischer Herkunft wurde demnach auf dem Gelände eines ehemaligen Straßenbahndepots in der Heinrich-Mann-Allee entdeckt. Um den Fundort wird den Angaben zufolge ein Sperrkreis von rund 800 Metern eingerichtet. Etwa 3000 Menschen müssen bis 8.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben.

Im Sperrgebiet befinden sich unter anderem die Brandenburger Staatskanzlei sowie mehrere Ministerien und Landesämter, die Bundespolizei, ein Pflegeheim, ein Gymnasium und zwei Kindertagesstätten. Während der Sperrung steht nach Angaben der Stadtverwaltung eine Turnhalle als Aufenthaltsort für Betroffene zur Verfügung. Weitere Informationen - darunter eine Karte zum Sperrkreis - will die Stadt spätestens am Dienstag auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Etwa 300 Helferinnen und Helfer, darunter das Ordnungsamt, Polizisten und Feuerwehren, sind im Einsatz.

Die Fliegerbombe ist seit 1990 Nummer 205 der Weltkriegssprengkörper, die in der Landeshauptstadt gefunden wurden. Statistisch werden Fliegerbomben ab 100 Kilogramm erfasst. Allein in der Nacht des 14. April 1945 warfen die alliierten Flugverbände 1716 Tonnen Bomben über Potsdam ab. Fast 1600 Menschen kamen damals ums Leben.

