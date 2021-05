Auftaktsieg für Spandauer Wasserballer

Hannover. Die Wasserballer von Spandau 04 sind mit einem klaren Sieg in das zweite Zwischenrunden-Turnier der Bundesliga-Top-Vier gestartet. Sie bezwangen am Samstag in Hannover den ASC Duisburg mit 21:10 (9:3). In der Vierer-Gruppe sind neben Spandau und Duisburg noch Titelverteidiger Waspo Hannover und der DM-Dritte der vergangenen Saison, OSC Potsdam. Bei dem Turner werden die Halbfinal-Ansetzungen für die Meisterschaft Mitte Mai ermittelt. Nach ihren jeweiligen Auftaktsiegen - Hannover schlug Potsdam mit 16:7 (7:4) - stand bereits fest, dass die beiden Favoriten die Topränge im Klassement unter sich ausmachen werden.

