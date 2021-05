Demonstration für Öffnungen von Gastronomie und Tourismus

Werder. Mit einem Bootskorso auf der Havel wollen Tourismus-Unternehmer aus Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) heute für die Öffnung von Betrieben des Wassertourismus sowie von Gastronomie und Hotels demonstrieren. Unter dem Motto "Macht die Musik wieder lauter!" wollen die Unternehmer und Gäste mit rund 50 Booten nach Potsdam und zurück fahren.

"Wir möchten damit auf das Existenzsterben des inländischen Tourismus und der Gastronomie verweisen und fordern die sofortige Öffnung von Hotellerie, Gastronomie und Beherbergungseinrichtungen", hieß es in einem Aufruf der Initiative. "Das Leben soll wieder lauter werden." Die Brandenburger Landesregierung hatte angekündigt, dass Corona-Beschränkungen in der Gastronomie, im Tourismus sowie in Sport und Kultur bei niedrigen Infektionszahlen zu Pfingsten wieder gelockert werden könnten.

