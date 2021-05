Inzidenz-Wert für Berlin fällt unter 100

Berlin. Die dritte Corona-Welle scheint in Berlin gebrochen. Zum ersten Mal seit Mitte März ist die Inzidenz am Freitag unter den Wert 100 gesunken. Hält dieser Trend an, kann der Senat am Dienstag erste Lockerungen beschließen, die dann frühestens ab Freitag nach Himmelfahrt gelten würden.

Derzeit bereiten die Senatsverwaltungen entsprechende Beschlüsse vor, darunter für die Öffnung der Außengastronomie, die Aufhebung der Ausgangssperre oder das Sporttreiben im Freien. Auch die Zahl der Personen, die sich im Freien treffen können, kann dann wieder leicht angehoben werden.

Das Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht vor, dass die Zuständigkeit für die Corona-Regeln wieder auf die Bundesländer übergeht, wenn die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 liegt. Zwei Tage danach gelten dann wieder die jeweiligen Länder-Verordnungen – in Berlin wäre das am Freitag der Fall, da der morgige Sonntag nicht mitgezählt wird.

IHK fordert zügige Umsetzung der Öffnungsmöglichkeiten

Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm, fordert den Senat zur zügigen Umsetzung der Öffnungsmöglichkeiten auf. „Mit Blick auf die für Dienstag angekündigten Senatsberatungen zum Thema Lockerungen fordert die Berliner Wirtschaft umgehende Öffnungsmöglichkeiten der Außenbereiche in der Gastronomie sowie Öffnungen von Innenbereichen kultureller und anderer touristischen Attraktionen sowie Sportstätten, die selbstverständlich durch Hygienekonzepte, Kontaktnachverfolgung und Testregime abgesichert werden müssen“, sagte Kramm am Freitag. „Basierend auf dem Stufenplan, den die Ministerpräsidenten Anfang März verabredet haben, sollte Berlin angesichts der deutlichen Fortschritte beim Impfen direkt und nicht erst nach weiteren 14 Tagen in diese vierte Öffnungsstufe wechseln.“

Die Verwaltung von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) arbeitet derzeit an Plänen, die Außengastronomie so schnell wie möglich wieder öffnen zu lassen. Besucher müssen demnach negative Corona-Tests oder einen Impfnachweis vorlegen. Genesene werden von der Testpflicht befreit. Gäste müssen Termine im Voraus buchen. Die Wirte müssen sicherstellen, dass die Nachverfolgung von Kontakten gewährleistet wird. Essen und trinken dürfen die Gäste bis 23 Uhr. Ab dann gilt eine Sperrstunde bis zum nächsten Morgen 6 Uhr. „Mit dem Auslaufen der Bundes-Notbremse wollen wir bald wieder Außengastronomie in Berlin ermöglichen“, sagte Pop der Morgenpost: „Gerade die Gastronomie leidet seit Monaten unter den coronabedingten Schließungen in besonderem Maße. Mit den vorsichtigen Öffnungen geben wir der Branche wieder eine Perspektive.“

Erste Öffnungsszenarien für den Sport

Auch für den Sport bestehen erste Öffnungsszenarien. So stellte Sportstaatssekretär Aleksander Dzembritzki in Aussicht, dass künftig kein Unterschied mehr zwischen Kontakt- und Nicht-Kontaktsport im Freien gemacht werde. Auch die Gruppengrößen für Kinder- und Jugendsport könnten vergrößert werden, auf 20er- bei bis zu 14-Jährigen und 10er-Gruppen bei Älteren. Außerdem werde geprüft, ob die Freibäder geöffnet werden können. Um den Nachholbedarf für den Schul- und Vereinssport aufzufangen, sollen Hallenbäder den Sommer über nicht schließen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnte am Freitag jedoch vor zu schnellen Öffnungsschritten. Die gegenwärtige Entwicklung mit sinkenden Inzidenzen, leicht sinkender Belegung der Intensivstationen und mehr Impfungen gebe Hoffnung, „dass wir die Pandemie bald kontrollieren können“. Dennoch blieben Maßnahmen zur Kontaktreduktion nötig. „Die steigende Impfquote wird in absehbarer Zeit sehr spürbare Erleichterungen bringen“, sagte Wieler. Bis man aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten könne, müsse der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung deutlich über 80 Prozent liegen. Auch im Senat gibt es Vorbehalte. Bislang strebte Berlin – wie auch Brandenburg – erste Öffnungen zu Pfingsten an. Ob sich das allerdings angesichts des allgemeinen Drucks der Öffentlichkeit halten lässt, ist fraglich.

Schon ab diesem Sonntag gelten erste Erleichterungen für vollständig Geimpfte und von einer Corona-Erkrankung Genesene. Für sie entfällt künftig die Testpflicht. Eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes passierte am Freitag den Bundesrat.

In Berlin sinken die Infektionszahlen seit Tagen. Die niedrigsten Werte werden aus den Bezirken Treptow-Köpenick und Pankow gemeldet. Hier nähern sie sich mit 57,4 und 61,1 bereits der 50er-Marke, für die der Stufenplan der Infektionsschutzverordnung weitere Öffnungen vorsieht. Die höchsten Werte melden nach wie vor Neukölln (132,8) und Spandau (128,5).