Corona-Selbsttests für Kitas werden ab Montag ausgeliefert

Potsdam. Brandenburger Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen erhalten insgesamt mehr als eine Million Corona-Selbsttests zur Weitergabe an die Eltern. Auch die Kitas sollten in Pandemiezeiten sicherer werden, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen ab Montag die Tests bereitstellen.

Sie hoffe, dass viele Eltern dieses freiwillige Testangebot annehmen, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Damit werde ein aktiver Beitrag zur gesundheitlichen Sicherheit in der Kindertagesbetreuung geleistet. Das freiwillige Selbsttesten auch der Kinder im Krippen- und Kindergartenalter durch die Eltern gebe Klarheit über die Infektionslage in den Kitas und Pflegestellen.

