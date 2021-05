Klimaliste Berlin: Klimaschutz zu 100 Prozent

In Berlin tritt eine radikale Klimaschutzpartei zu den Wahlen im September ab. Sie wollen ernsthafte Maßnahmen gegen CO2, so wie es auch Greenpeace mit einer Protestaktion am Brandenburger Tor verlangt

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutz kommt den meist jüngeren Aktivistinnen und Aktivisten gerade recht. Dass Deutschlands oberste Richter schnelle Anstrengungen zum Schutz des Klimas im Sinnen der Generationengerechtigkeit als Pflichtaufgabe heutiger Regierungen definiert hat, ist Rückenwind für den Teil der Berliner Klimaschutzbewegung, der sich auf den Weg in die Parteipolitik begeben hat.

Die Klimaliste Berlin möchte nicht weniger als diesen Auftrag ernst nehmen. Am Freitag stellte die neue politische Kraft vor ihrem Wahlprogrammparteitag am Sonnabend einen Berliner Klimaplan vor. Darin ist heruntergerechnet, was Berlin tatsächlich tun muss, um seinen Anteil zu leisten für das international vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Klimaliste ist aus der Bewegung für die Anerkennung der Klimanotlage entstanden

Entstanden ist die Liste aus der Initiative, die den rot-rot-grünen Senat drängte, die Klimanotlage offiziell auszurufen. Das hat Berlin inzwischen zwar getan, konkrete Maßnahmen, die sich aus dieer Erkenntnis ergeben, sind aber noch nicht vereinbart, geschweige denn umgesetzt. Aus dieser Enttäuschung wuchs die Bereitschaft, sich selbst im September zur Wahl zu stellen. „Die Grünen haben den Klimaschutz nicht gepachtet“, sagte die Spitzenkandidatin Alicia Sophia Hinon. Viele in der Szene seien enttäuscht, dass die Wahlversprechen so schleppend umgesetzt würden.

Die Klimaliste verlangt nichts weniger als einen kompletten Umbau von Stadt und Gesellschaft in rasend kurzer Zeit. Berlin, so haben die Autorinnen und Autoren des Klimaplans berechnet, dürfte ab 2022 noch 86 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen. Dann wäre sein Teil am globalen CO2-Budget verbraucht, bis zu dem das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar wäre. So einen Plan, sagte Abgeordnetenhaus-Bewerber Antonio Rohrßen, habe keine anderen Partei geschrieben. Hinon sagte, es gehe auch um ein neues Wirtschaften in den Kiezen, um mehr Tauschen, Reparieren und Teilen. das stärke lokale Wertschöpfungsketten, bringe Lebensqualität und vermeide Wege für Menschen und Waren.

Berlin muss 2030 klimaneutral sein, fordert die Klimaliste

Bis 2030, so die Haupt-Forderung der Klimaliste, müsse Berlin klimaneutral sein. Dazu müssten die Kraftwerke der Stadt „schnellesten raus“ aus der Kohle und auch gas dürfe nicht wie bisher in den offiziellen Konzepten des Senats vorgesehen als Ersatzbrennstoff genutzt werden.

Der Strom müsse zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommen und möglichst auf dem Stadtgebiet erzeugt werden. Mindestens jedes 20. Bestands-Gebäude müsse pro Jahr energetisch saniert werden. Man prüfe auch eine Sanierungspflicht für energetisch besonders schlechte Gebäude. Um Ungerechtigkeiten zu vermeiden wollen die Klimaschützer ein Zuschussprogramm über 1,25 Milliarden Euro für die Sanierung auflegen.

Neubauten sind im Sinne des Klimaschutzes zu vermeiden

Dem Neubau steht die Liste skeptisch gegenüber. Zwar seien neue Häuser oft sehr energieeffizient, das gelte aber erst dann, wenn sie fertig seien. Vorher werde viel Kohlendioxid durch den Bau und den Materialeinsatz ausgestoßen.

Deshalb sind die Listen-Vertreterinnen auch gegen den U-Bahnbau, der noch dazu zu lange dauere, um das benötigte Tempo bei der Verkehrswende zu schaffen. Ingwar Perowanowitsch, Platz vier auf der Abgeordnetenhausliste, sprach das Ziel deutlich aus. Es gehe darum, das Auto unattraktiv und langsam zu machen. „Nur mit radikal reduziertem Autoverkehr ist die Klimawende möglich.“ Man brauche keine Radschnellwege mehr, weil ein großer Teil der Straßen ohnehin von Autos befreit und den Radfahrenden zugeschlagen würde. Bei vierspurigen Straßen sollten nur noch zwei Spuren für Autos sein. Verbrennungsmotoren werden ab 2030 aus der ganzen Stadt verbannt.

Parken für Anwohner soll 365 Euro pro Jahr statt bisher 10,20 Euro kosten

Anwohnerparkausweise sollten statt derzeit 10,20 Euro pro Jahr sofort 365 Euro kosten. Am Automaten sollen die Parkgebühren auf fünf Euro pro Stunde steigen. Bis 2030 sollten 90 Prozent der Parkflächen für Fuß- und Radverkehr umgewidmet oder gleich komplett entsiegelt werden. Das Bus- und Bahnnetz wollen die Aktivisten vor allem durch neue Tram-Linien im Westen Berlins ausbauen.

Finanzieren wollen sie das unter anderem durch ein verpflichtendes BürgerInnen-Ticket für alle, das zunächst 365 Euro pro Jahr kosten soll. Innerdeutsche Flüge vom BER will die Klimaliste verbieten, Straßen wie die Autobahn A100 zurückbauen, wie das auch die Grünen für den letzten Bauabschnitt fordern. „Es geht auch um ein fundamental anderes Stadtleben“, sagte Perowanowitsch.

So soll es auch anderswo in der Stadt aussehen: Gemeinschaftsgärten des Allmende-Kontors auf dem Tempelhofer Feld

Foto: Jaron Verlag/Elisabeth Meyer-Ren

Auf entsiegelten Straßen sollen die Menschen gemeinsam gärtnern

Gesa Müller-Schulz, die dritte der vier vorderen Listen-Vorschläge für die Wahl, zeichnete dieses Bild weiter. Statt Straßen sollten Anbauflächen für gemeinsame Gemüse-Zucht entstehen. Man solle eine Drei-Tage-Woche mit mehr Pausen und weniger Stress anstreben, das sei auch gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Der Kapitalismus biete auch die Freiheit, ihn anders zu gestalten als derzeit. Dass man als neue Partei mit solchen Vorstellungen an den Realitäten scheitern könnte, wies sie zurück: Auch der Klimawandel und der Verlust von Biodiversität seien ein „Realitätsschock“.

Einwände, ihre Vorstellungen ließen sich nur mit totalitären Mitteln durchsetzen, wiesen die Klimalisten-Leute zurück. Man sehe sehr weitreichende Mitentscheidungsmöglichketne vor, unter anderem durch „Bürger:innenräte“ auf allen Ebenen vom Land bis in die Stadtteile hinein.