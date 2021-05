Kopftuchverbot: Integrationsbeauftragte kritisiert Grundlage

Das Berliner Neutralitätsgesetz untersagt Pädagogen an allgemeinbildenden Berliner Schulen das Tragen religiöser Symbole im Dienst.

Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial kritisiert den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamten, der heute im Bundesrat abschließend behandelt wird. Mit der Neuregelung sollen religiöse Merkmale wie das Kopftuch eingeschränkt oder untersagt werden können, wenn sie „objektiv geeignet“ sind, das Vertrauen in die neutrale Amtsführung zu beeinträchtigen.

Dazu teilte Niewiedzial am Freitag mit: „Das Gesetz bietet die Grundlage für ein weitreichendes Kopftuchverbot und setzt das falsche Signal." Gerade muslimische Frauen seien von möglichen Beschränkungen betroffen. Sie könnten dann ihren Beruf nicht frei ausüben oder gar nicht erst einen Zugang dazu erhalten. "Die Vorgabe, dass ein religiöses Kleidungsstück für sich schon objektiv geeignet sein kann, die neutrale Amtsführung zu gefährden, stelle ich in Frage. Beamtinnen mit oder ohne Kopftuch leisten den Eid auf die Verfassung. Sie verpflichten sich selbst und haben entsprechend zu handeln", so Niewiedzial.

Die Integrationsbeauftragte schlägt stattdessen vor, den öffentlichen Dienst auf die Vielfalt der Gesellschaft auszurichten und neue Beamtenbilder möglich zu machen. Mit der Novelle des Berliner Gesetzes zur Partizipation in der Migrationsgesellschaft, die derzeit im Abgeordnetenhaus beraten wird, wolle Berlin die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst stärken.

„Berlin hat mit dem Neutralitätsgesetz selbst die Erfahrung gemacht, dass auch gut gemeinte Initiativen zur Stärkung der staatlichen Neutralität nicht unbedingt den gewünschten Effekt haben. Ob eine Person mit Entscheidungsmacht voreingenommen ist, lässt sich nicht an ihrem Erscheinungsbild festmachen. Daher sieht das Rechtssystem entsprechende Verfahren vor, etwa das Ablehnungsgesuch beim Verdacht der Befangenheit von Richterinnen und Richtern sowie Beschwerden und Disziplinarverfahren bei Beamtinnen und Beamten“, so Niewiedzial.

Das schon länger umstrittene Neutralitätsgesetz untersagt Pädagogen an allgemeinbildenden Berliner Schulen, aber auch Richtern und Staatsanwälten, Polizisten und Justizmitarbeitern das Tragen religiöser Symbole im Dienst. Das kann ein Kopftuch sein, aber auch ein Kreuz oder eine Kippa.