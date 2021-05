Kretzschmar nach Sieg erleichtert: "Wichtig für die Seele"

Berlin (dpa/bb) – Sie jubelten, tanzten und lagen sich in den Armen. Bei den Füchsen Berlin fielen nach dem 27:24-Erfolg am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen große Lasten von den Schultern. "Das war unheimlich wichtig für die Seele und die Moral. Nach gefühlt ziemlich langer Zeit habe ich mal wieder in glückliche Augen geblickt", freute sich Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

Mit dem Auswärtssieg beendeten die Berliner eine Negativserie von vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in der Handball-Bundesliga. Eine Situation, die alle Beteiligten sehr belastete. "Wir hatten ja auch ein paar Wochen, wo wir immer wie die Trottel dagestanden haben", sagte Kretzschmar.

Umso wichtiger war es für das eigene Wohlbefinden die Partie gegen die Löwen noch zu drehen. Lange lagen die Füchse zurück, blieben aber dran und belohnten sich in der Schlussphase. "Mit so einem Erlebnis, merkst du, dass es geht und dann hast du einen Zweifel-Beseitiger. Das war es heute", so der Sportvorstand weiter.

Das Programm wird aber nicht leichter. Am Sonntag kommt Tabellenführer THW Kiel in die Max-Schmeling-Halle (13.30 Uhr/Sky). Doch damit sollte sich das Team auf der Busheimfahrt noch nicht beschäftigen. "Sie sollen das erst einmal genießen und nicht schon an Kiel denken. Es ist wichtig, dass man so etwas mal feiert und im Bus sich vielleicht auch mal ein Bierchen gönnt", sagte Kretzschmar.

Der 48-Jährige hofft, dass der unerwartete Löwen-Sieg der nötige Brustlöser war und das Team nun befreiter aufspielen kann. "Man geht jetzt zumindest mit mehr Selbstvertrauen in so ein Spiel. Du hast jetzt einfach ein besseres Gefühl", meinte Kretzschmar. Deshalb wollen die Füchse auch gegen Kiel mutig auftreten. "Man will ja auch zeigen, dass man gegen den vielleicht zukünftigen deutschen Meister auch gewinnen kann. Die Chance haben wir, dass hat man ja letzte Saison gesehen", sagte Kapitän Paul Drux.

